“Dove andrà Leao?”: Milan, la domanda che spiazza tutti

C’è una domanda che spiazza tutti dopo la vittoria contro il Bari, che ha visto il Milan scendere in campo con Rafael Leao e Christian Pulisic in attacco

Il Milan ha vinto la sua prima partita stagionale contro il Bari 2-0, grazie ai gol di Rafael Leao e Christian Pulisic. I due sono scesi in campo da titolari, in un attacco privo di centravanti di ruolo. Almeno fino all’infortunio del portoghese, subito dopo il gol, che ha visto entrare Santi Gimenez. Il club rossonero è alla ricerca di un centravanti, si è parlato di Vlahovic e Hojlund, ma c’è un interrogativo che riguarda Leao.

Milan, la domanda su Rafael Leao spiazza tutti

Sul Corriere dello Sport, il giornalista Alberto Polverosi ha detto: “La domanda è ovvia: se al Milan arriverà un centravanti vero, Hojlund o Vlahovic, dove andrà Leao? Tornerà sulla fascia o giocherà al fianco del nuovo arrivato? E in questo secondo caso, Pulisic (già in splendide condizioni) si metterà alle spalle dei due attaccanti o resterà sull’esterno come ha fatto anche ieri sera? La risposta potrà arrivare solo a campionato iniziato“.

Insomma, sarà interessante capire come il Milan gestirà questa situazione, considerando che Allegri necessita di un centravanti da alternare a Santi Gimenez. Ma la posizione di Leao genererà senza dubbio discussione.