“Firma in settimana!”: Milan ad un passo dal nuovo acquisto

Si avvicina sempre di più il nuovo colpo in entrata del Milan: le ultime indiscrezioni di mercato confermano tutto, si va verso la fumata bianca

Sono ore accesissime in casa Milan per ciò che riguarda il mercato in entrata. La dirigenza del Diavolo intende mettere a segno gli ultimi colpi per completare la rosa a disposizione di mister Allegri e le ultime settimane della sessione estiva di calciomercato dovranno vedere un grande lavoro sotto ogni punto di vista con l’obiettivo di puntellare la rosa.

L’idea del direttore sportivo Igli Tare è quella di arrivare alla data del 23 agosto, giorno dell’esordio del Milan nella Serie A 2025/26, con la rosa al completo, cercando poi di utilizzare gli ultimissimi giorni per qualche occasione a prezzo di saldo.

Colpo imminente per il Milan: arrivano conferme sulla chiusura dell’affare

Al netto delle modifiche apportate nelle ultime settimane, il Milan avrà bisogno di un nuovo terzino destro. Dopo aver salutato Kyle Walker, tornato al Manchester City prima del trasferimento a titolo definitivo al Burnley, i rossoneri hanno salutato anche Emerson Royal, trasferitosi al Flamengo per una cifra prossima ai 9 milioni di euro.

Adesso il Milan starebbe per trovare l’ok definitivo per l’arrivo di un nuovo laterale difensivo per la fascia destra. Come riportato da Matteo Moretto nel corso dell’ultimo video pubblicato dal YouTube di Fabrizio Romano, i rossoneri sono ad un passo da Zachary Athekame. Il DS Tare è intenzionato ad alzare l’attuale proposta da 7 milioni di euro, rilanciando di 1 o 2 ulteriori milioni: a quel punto dovrebbe arrivare il benestare dello Young Boys. I tempi dell’operazione appaiono molto ridotti, con l’ok definitivo che dovrebbe arrivare entro la metà di questa settimana. Athekame ha già un accordo personale con il Milan e attende soltanto il sì del suo attuale club per trasferirsi in Italia.