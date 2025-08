Firma più vicina e addio Milan: il colpo ora può sfumare

In casa Milan si lavora al centrocampo ed il club rossonero vuole rinforzare la rosa. Il club potrebbe però arrivare ad una sorprendente decisione.

Il mercato del Milan vive al momento una fase di stallo, il club vuole rinforzare la rosa ma allo stesso tempo c’è la consapevolezza che è faticoso trattare con diversi club che fanno richieste esose o vogliono blindare le proprie stelle. La priorità è Jashari ma la società si guarda intorno valutando possibili alternative sul mercato.

Uno dei nomi accostati al Milan negli ultimi mesi è il centrocampista del Valencia Javi Guerra, profilo che i rossoneri avevano sondato prima di pensare a Jashari e ora potrebbe esserci un ritorno di fiamma. Non è però semplice e anzi le ultime di mercato vedono un complicarsi della trattativa.

Niente Milan, il giocatore sta rinnovando

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera la pista che porta a Javi Guerra potrebbe avere presto una brusca frenata per il Milan. Il giocatore sta trattando il rinnovo di contratto con il Valencia e le parti sembrerebbero sempre più vicine. Ovviamente un eventuale rinnovo spegnerebbe definitivamente i sogni rossoneri.

In generale il Milan lavora ad un giocatore a centrocampo ma in caso di no anche per Javi Guerra non è escluso che possa utilizzare questo tesoretto per investire in un altro ruolo, che sia il centrale di difesa o una nuova punta.