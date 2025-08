Deadline Jashari, il Milan ha deciso: messaggio chiaro al Club Brugge

In casa Milan si lavora al presente e al futuro e la priorità si chiama Jashari. Sono ore decisive per il futuro del centrocampista.

La trattativa per portare Ardon Jashari al Milan sembra sempre più assumere i contorni di una vera e propria telenovela. I tifosi rossoneri ricordano l’esperienza De Ketelaere con il Club Brugge ma ora la situazione sembra ancora peggiore e al momento continuano a non esserci passi in avanti per quello che risulta essere il principale obiettivo di mercato di Igli Tare. La società è al lavoro senza sosta e si lavora per trovare una soluzione il prima possibile.

Jashari Milan, e ora che succede?

Il Milan ha acquistato Luka Modric e Samuele Ricci per il centrocampo ma quello di Jashari sarebbe la più classica della ciliegina sulla torta. La società si è esposta per lui, il club ha offerto 33.5 milioni più 2.5 di bonus facili e 2 difficili e per il Milan l’offerta è quella giusta per chiudere mentre dall’altra parte il club belga continua a chiedere 40 milioni di euro di base fissa.

Entrambe le parti sono irremovibili da giorni, la sensazione è che il Club Brugge abbia dalla sua offerte provenienti da Premier League e dall’Arabia Saudita dove il neo promosso Neom è pronto a rinforzare la rosa ovunque ed è pronto ad una mega offerta per Jashari. Una trattativa estenuante ma che ormai sembra davvero pronta a finire definitivamente.

Mercato Milan, si complica tutto

Il Milan non ha alcuna intenzione di partecipare a questa sorta di asta che vuole il Club Brugge e come riporta il Corriere della Sera il club rossonero è pronto a dare un ultimatum definitivo al Club Brugge, nessun rilancio e se il club non aprirà alla cessione entro 48-72 ore metterà definitivamente da parte la pista Jashari e valuterà cosi piste alternative.

Va però sottolineato che non per forza il Milan virerà su un altro obiettivo e c’è la possibilità che il club resti cosi a centrocampo, complice i nuovi due acquisti e il club utilizzi cosi il suo tesoretto in altri reparti, in particolare in attacco. Il club cerca almeno una prima punta, si è parlato molto di Dusan Vlahovic ma l’attaccante della Juve non è l’unico nome sulla lista di Tare.

Tra i giocatori accostati al club rossonero ci sono l’attaccante del Liverpool Darwin Nunez, quello del Psg Goncalo Ramos ed infine il danese del Manchester United Rasmus Hojlund.