Futuro Musah, ancora un’inversione di rotta: le ultime sulla cessione dell’americano

Ancora un colpo di scena sul futuro di Yunus Musah. Le ultime parlano di una nuova clamorosa inversione di rotta sulla possibile cessione a titolo definitivo dell’ex Valencia.

Per il momento, le priorità del Milan sul mercato non cambiano. Un centrocampista, un laterale destro e un attaccante. Tre zone del campo che necessitano di essere puntellate per completare il mosaico richiesto da Massimiliano Allegri, a 15 giorni dall’inizio ufficiale della stagione 2025/2026. Malgrado gli ultimi segnali lanciati dal Bruges, il Diavolo non smette di credere alla fumata bianca per Ardon Jashari. Meno inflessibile, invece, la posizione sul terzino. Guela Douè è il pallino del tecnico, ma i costi potrebbero essere elevati, portando quindi a profili alternativi come Zachary Athekame dello Young Boys.

Il Milan non molla i pallini di Tare: ma le uscite complicano la campagna acquisti

Discorso simile anche per la questione centravanti. Il sogno rimane Dusan Vlahovic, ma non sono esclusi piani B come Rasmus Hojlund e Gonçalo Ramos. Per esaudire ogni desiderio di Allegri, però, sarà importante fare cassa da cessioni di calciatori considerati non funzionali al progetto dell’ex Juventus. Tra questi potrebbe esserci Yunus Musah, il quale nelle ultime ore è stato sondato dal Nottingham Forest mediante contatti già avviati con la sede di via Aldo Rossi. A fare il punto della situazione è Matteo Moretto.

Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, l’esperto di mercato ha puntualizzato così sulla trattativa tra l’ex Valencia e il club inglese:

“Si sta parlando molto del futuro di Yunus Musah negli ultimi giorni. Si parla molto in particolare del Nottingham Forest, ma vi posso dire che al momento il club inglese è concentrato su altre operazioni a centrocampo. Per l’allenatore Nuno Espírito Santo, il centrocampista americano non è ad oggi una priorità. Vedremo se poi le cose cambieranno più avanti”.”

Musah-Nottingham Forest, per gli inglesi l’americano “non è una priorità”

Sembrano tramontare ancora una volta le chance di trasferimento di Musah. Lo statunitense, sin da inizio mercato, è stato al centro di numerosi rumors che lo vedevano prima al Napoli di Antonio Conte, salvo poi essere sorpassato dal West Ham, che però non ha sigillato l’operazione, fino all’interesse del Nottingham Forest.

Un altro fuoco di paglia in una trattativa in uscita che non s’ha da fare, o così sembra, nemmeno con i Tricky Trees, freschi di qualificazione alla prossima Europa League dopo la retrocessione in Conference League del Crystal Palace.