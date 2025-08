“Ha conquistato Allegri”: Retrofront Milan, l’ex ‘separato in casa’ ora è al centro nel progetto

Da esubero a calciatore centralissimo nel nuovo progetto di Massimiliano Allegri: per il calciatore è in arrivo una stagione da protagonista

Il nuovo Milan inizia a prendere sempre più forma. Il lavoro della dirigenza rossonera, capitanata dal direttore sportivo Igli Tare, mira a plasmare la squadra ad immagine e somiglianza del nuovo tecnico Massimiliano Allegri, tornato a Milano con lo spirito e la grinta di chi vuole fare bene.

L’obiettivo prefissato, in una stagione che vedrà il Diavolo fuori dalle coppe europee, è quello di raggiungere un piazzamento nelle prime quattro posizioni, per poter disputare la prossima edizione della Champions League. Squadra e dirigenti sono al lavoro per farsi trovare preparati e spingere fin dall’inizio nella maniera giusta, provando ad insidiare le prime della classe nella lotta per i piazzamenti più importanti.

Era in uscita, adesso è al centro del progetto: Allegri punta tutto sul suo calciatore

In una sessione di mercato che ha visto fin qui gli addii di Theo Hernandez e Tijjani Reijnders, il Milan deve ripartire dalle proprie certezze. Il nuovo corso avviato dovrà tenere conto dei valori umani e tecnici già presenti in squadra: oltre alla conferma di Mike Maignan tra i pali e con la fascia al braccio, i rossoneri potranno contare ancora una volta su Fikayo Tomori.

Il difensore inglese era uno dei calciatori che avrebbe potuto salutare il Diavolo alla ricerca di una nuova destinazione, ma il suo spirito propositivo, unito ad un positivo pre-campionato disputato fin qui, hanno portato dirigenza e staff tecnico a puntare con forza sulle sue qualità. A confermare la sua permanenza in rossonero è lo stesso Tomori, che nel corso di un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha ribadito la propria volontà di rimanere al Milan: “Ho sempre detto che ero contento qui e fino all’ultimo giorno che indosserò questa maglia, darò tutto per il Milan. Sarà sempre così”.

Dalle prime impressioni sul calcio di Allegri ai nuovi obiettivi: le parole di Tomori

Nel corso dell’intervista odierna, Fikayo Tomori si è soffermato sul nuovo corso lanciato da Allegri e sui dettami tecnici ricevuti. L’inglese si è soffermato sull’idea della difesa a tre sperimentata da Allegri nelle prime uscite pre-stagionali: “Il ruolo che sto facendo adesso secondo me è buono per me perché ho tra le mie caratteristiche la velocità e l’aggressione. Con la linea a tre o a cinque posso essere più libero di uscire per contrastare gli avversari. Mi sono trovato bene e credo di poter continuare a far bene”.

Tomori può rappresentare, perciò, il valore aggiunto per la squadra di Allegri, nell’ottica di un calciatore che possa essere versatile e in grado di ricoprire più ruoli nello scacchiere rossonero.