Un altro scippo dopo Theo: per Simone Inzaghi è ancora derby col Milan

Le sirene arabe rovinano ancora una volta i piani del Milan: l’ex interista Simone Inzaghi è pronto a colpire ancora sul mercato

Il mercato del Milan non è ancora concluso. I rossoneri sono a caccia dei giusti innesti per arrivare all’inizio del campionato con una rosa completa e competitiva, pronta a puntare all’obiettivo piazzamento in zona Champions fin da subito.

Le cessioni messe in atto hanno contribuito a consegnare un budget sostanziale al DS Igli Tare, che adesso opera per chiudere le trattative in corso. Diverse le azioni di mercato a cui il Diavolo sta lavorando, ma il capitolo attaccante continua a tenere banco.

L’Al Hilal prova lo sgambetto al Milan: Inzaghi si inserisce per il calciatore

Per il ruolo di centravanti, il Milan deve trovare un nuovo innesto dopo aver perso Jovic e Abraham, membri della rosa nel corso della scorsa annata. Diversi i nomi seguiti, con alcune suggestioni che a più riprese continuano a stuzzicare la dirigenza milanista: tra essi c’è anche Darwin Nuñez.

L’uruguayano è uno degli oggetti preziosi sul fronte mercato, visto anche il mercato faraonico del Liverpool che si è già portato a casa Hugo Ekitike e che continua ad insistere anche per Alexander Isak. Con i nuovi innesti, Darwin Nuñez è finito ai margini del progetto dei Reds e diversi club, Milan compreso, vedono nell’ex Benfica un ottimo profilo per rinforzarsi.

Secondo Foot Mercato però, i sogni delle europee sono destinati ad infrangersi: sul calciatore del Liverpool è piombato l’Al Hilal di Simone Inzaghi e dell’ex rossonero Theo Hernandez. Il club arabo ha dovuto dire addio al sogno Osimhen, accasatosi al Galatasaray, e sembra ormai pronto a bussare alle porte del Liverpool presentando un’offerta faraonica. Il Milan rimane alla porta a guardare, con Nuñez che probabilmente rimarrà soltanto un sogno.