Harder Milan, è tutto fatto: svelate le cifre e la data delle visite

E’ tutto fatto per il passaggio dell’attaccante Harder al Milan. Importante rinforzo cosi per il club rossonero.

Dopo il ko contro la Cremonese occorreva correre ai ripari il prima possibile ed il Milan l’ha fatto. Il club rossonero ha trovato l’accordo con lo Sporting Lisbona ed ha chiuso per l’attaccante danese Conrad Harder, calciatore giovane e di grande prospettiva e una promessa quindi per il futuro. Un rinforzo importante fin da subito visto le cifre.

Come riporta Sky Sport il Milan pagherà il giocatore 24 milioni di euro più 3 di bonus e dopo qualche ora di riflessione anche il giocatore ha detto si. I dubbi ovviamente non erano sul valore del Milan ma Harder sembrava manifestare qualche piccola perplessità riguardo le chance di giocare da titolare ma alla fine la voglia di Milan ha prevalso su tutto.

Colpo Milan, mercato finito rossonero?

Il giocatore danese Harder effettuerà domani le visite mediche per il Milan e poi inizierà questa nuova avventura. Conrad arriverà in queste ore e poi domani intraprenderà il suo cammino in rossonero ed ora i tifosi si chiedono se il mercato del Milan sia finito o meno ma occhio ai prossimi possibili colpi.

Il Milan è a caccia di un centrocampista e vuole chiudere il prima possibile, piace Fabbian del Bologna che i rossoblù valutano 14 milioni di euro e c’è sempre il sogno Vlahovic anche se si tratta di una trattativa comunque molto complicata.