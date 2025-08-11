Hojlund Milan, fissata la deadline: l’annuncio è piuttosto netto

Il Milan lavora senza sosta e l’attaccante resta una priorità. Il danese Rasmus Hojlund è tra i nomi più ambiti per il club rossonero.

Dopo Jashari ed i rinforzi in difesa il Milan vuole un centravanti, un giocatore che possa alternare con il messicano Santiago Gimenez, investimento fatto nello scorso gennaio. Il club ha ceduto Abraham, Jovic e Camarda e serve almeno una punta e la dirigenza rossonera l’avrebbe individuata nel danese Rasmus Hojlund.

L’attaccante nordico è in uscita dal Manchester United ed è un profilo piuttosto gradito al club rossonero, ma la trattativa è tutt’altro che semplice. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla questione punta e sulla situazione dell’ex giocatore dell’Atalanta.

Mercato Milan, che succede con Hojlund?

Come riporta la Gazzetta dello Sport Milan e Manchester United stanno trattando sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto per un’operazione complessiva da circa 50 milioni di euro. Il giocatore piace, ma sia lo United che Rasmus sono ancora abbastanza indecisi e Tare ha fissato cosi una deadline: entro una settimana bisogna chiudere altrimenti il club virerà su altri obiettivi per l’attacco.

Serve una punta di peso e tra i vari nomi resta sempre caldo quello di Dusan Vlahovic, in uscita dalla Juventus, ed eventualmente Gonzalo Ramos, giocatore in uscita dal Psg.