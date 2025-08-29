Il Milan fa spesa alla Roma: non solo Dovbyk, Allegri vuole fortemente il fantasista

Non può dirsi concluso il calciomercato del Milan. Tare continua il lavoro e fa spesa alla Roma. Oltre allo scambio Dovbyk-Gimenez, Allegri avrebbe richiesto il fantasista di Gasp.

La rovesciata di Federico Bonazzoli ha spazzato via tutte le buone sensazioni e l’ottimismo che invadeva le pareti di Milanello. Dopo un calciomercato positivo, il buon precampionato e l’esordio stagionale vincente in Coppa Italia, la neopromossa Cremonese ha rigettato il Milan nel buio che aveva contraddistinto il 2024-2025. Come se invece della prima giornata del 2025-2026, si trattasse della 39esima giornata della precedente. La pressione sulle spalle di Maignan e soci è già forte. A Lecce non si può assolutamente sbagliare. Il rischio è di andare alla sosta con l’handicap di cinque lunghezze, se non sei nella peggiore delle ipotesi, dalla vetta.

Milan a Lecce già con le spalle al muro: Allegri chiede altri rinforzi

Durante la trasferta in Salento, il telefono di Igli Tare difficilmente rimarrà in modalità silenziosa. C’è ancora un calciomercato da chiudere, con alcuni tasselli da vendere e altri da aggiungere al mosaico di Allegri. L’approdo di Christopher Nkunku non dovrebbe essere l’ultima fiammata dell’estate. L’attacco rimane sotto stretta osservazione, con lo scambio Gimenez-Dovbyk che rimane in piedi. Sulle corsie dell’A1 potrebbe viaggiare non solo la punta ucraina, ma anche Lorenzo Pellegrini.

“Il Messaggero” rivela la forte stima di Max Allegri per il capitano giallorosso, finito ai margini del progetto di Gian Piero Gasperini. L’ex Sassuolo sarebbe un’esplicita richiesta dell’allenatore livornese, che vorrebbe aggiungere qualità al reparto di centrocampo. Interesse alimentato dal grave infortunio accusato da Ardon Jashari, che ne avrà almeno per i prossimi due mesi a causa della frattura composta al perone destro. L’asse Roma-Milano rimane quindi molto caldo non solo per il possibile scambio tra numeri 9.

Milan, anche Pellegrini nel mirino: la mossa oltre lo scambio Gimenez-Dovbyk

Fin dall’inizio del mercato, Allegri aveva manifestato la volontà di riabbracciare Adrien Rabiot, a maggior ragione dopo lo strappo con l’Olympique Marsiglia di De Zerbi. I giorni, però, passano inesorabilmente. A circa 78 ore dal gong di fine sessione estiva, in via Aldo Rossi si prendono in considerazione altri profili, come è appunto Pellegrini.

Già nella conferenza stampa pre esordio in campionato con il Bologna, Gasperini non aveva nascosto il piano della società di cercare una sistemazione per il centrocampista, ancora alle prese con l’infortunio e in scadenza di contratto il prossimo giugno. Vedremo se il classe 1996 troverà miglior sorte a Milano, sponda rossonera.