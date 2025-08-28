Il Milan lo scarica: Tare lo propone ad una big di Serie A

Il Milan mette il giocatore alla porta: Igli Tare lo ha offerto ad una big del campionato di Serie A. Si pensa allo scambio.

In queste ore, il Milan sta definendo tutti i dettagli per portare in maglia rossonera Christopher Nkunku. Il giocatore inglese ha detto sì al Diavolo e alla proposta di un contratto quinquennale, mentre con il Chelsea sarebbe stato raggiunto un trasferimento a titolo definitivo per 35 milioni di euro.

Il Milan, però, intende portare alla corte di Allegri un secondo attaccante. Le idee di Tare sarebbero ricadute su un centravanti della Serie A e non si tratta di Dusan Vlahovic. Per provare a dare slancio all’affare, il club lombardo avrebbe inserito nei discorsi un giocatore rossonero.

Milan pronto allo scambio: Tare prepara un altro colpaccio

Igli Tare è scatenato. Dopo Christopher Nkunku, vuole portare in stato avanzate anche l’operazione con la Roma per Artem Dovbyk, punta che non rientra nei piani di Gasperini. Per tentare di concludere la trattativa in modo positivo, il Milan avrebbe inserito nei dialoghi il cartellino di Santiago Gimenez. Questo è quanto fornito dall’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio. Il centravanti ucraino piace particolarmente ad Allegri: nella passata stagione, ha messo a segno con i giallorossi 17 gol e 4 assist in 45 presenze.

Dopo solo pochi mesi in maglia rossonera, la dirigenza avrebbe deciso di mettere il calciatore ex Feyenoord sul mercato, usandolo come pedina di scambio con la Roma. La trattativa si presenta complessa, anche perché Santiago Gimenez vorrebbe restare al Milan. Sul futuro del centravanti messicano, costato 32 milioni di euro, si è recentemente espresso lo stesso agente del giocatore, Rafaela Pimenta, con parole nette.

Il procuratore del messicano ha blindato il suo assistito al Milan: “Gimenez non lascerà il Milan. Posso garantire che le notizie sulla sua partenza non sono vere. Resterà in rossonero”. Eppure, stando agli esperti di mercato, Santiago Gimenez non sarebbe affatto un elemento essenziale nel progetto rossonero, tant’è che Tare starebbe cercando di cederlo.