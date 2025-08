Il Milan sogna il colpaccio in attacco: confermati i contatti diretti con il calciatore

Da idea impossibile a obiettivo concreto: il Milan è a caccia del grande colpo in attacco che risolverebbe i problemi sotto porta

In vista dell’ormai imminente inizio della nuova stagione di Serie A, il Milan è intenzionato a rinforzarsi notevolmente per evitare di replicare le sofferenze dello scorso anno, caratterizzato da diverse difficoltà sotto il punto di vista organizzativo e progettuale e terminato con l’esclusione dalle coppe europee.

Adesso i rossoneri, forti della guida salda e capace del nuovo tecnico Massimiliano Allegri, intendono dare il meglio fin dalle prime battute della stagione, cercando di sfruttare al meglio il singolo impegno settimanale per centrale l’obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League.

Milan, rivoluzione in attacco: la cessione degli esuberi necessita rimpiazzi

A differenza della stagione 2024/25, il Diavolo disporrà di un attacco ben diverso. Per quanto riguarda i centravanti infatti, i rossoneri devono fare i conti con gli addii maturati nel corso di quest’estate, che dovranno trovare il giusto rimpiazzo dal punto di vista numerico e soprattutto di livello.

Oltre a Camarda, che giocherà la prossima stagione al Lecce in prestito, e Colombo, che ha nuovamente salutato il club per accasarsi al Genoa, il Milan ha perso Abraham e Jovic. L’inglese, che con la maglia rossonera ha disputato una stagione nel complesso positiva, è rientrato alla Roma prima di trasferirsi al Besiktas, mentre per quanto riguarda il serbo ex Real Madrid si è deciso di non proseguire insieme, non optando per il rinnovo contrattuale. Da monitorare inoltre la situazione legata a Santiago Gimenez, ad oggi non considerato centralissimo nel progetto milanista e per il quale non si arrestano le voci di mercato: il Milan deve tenersi pronto ad intervenire sul mercato per rimpiazzare i propri attaccanti.

Il Milan punta il top player: conferma sui contatti diretti con il sogno di mercato

Tra i nomi tenuti fortemente in considerazione per il mercato estivo, figura quello di Darwin Nuñez. L’attaccante del Liverpool è uno dei nomi più di peso sul mercato e sembra destinato a lasciare i Reds, che nel frattempo hanno acquistato Ekitike e che continuano il pressing su Alexander Isak.

Le possibilità di vedere l’uruguayano indossare la casacca rossonera apparivano praticamente pari a zero, visto l’elevato ingaggio e l’insistente interesse dell’Al Hilal di Theo Hernandez e Simone Inzaghi nei suoi confronti. Adesso però, le cose sembrano essere cambiate. Come riportato da Gianluca Di Marzio, ci sono conferme sui contatti diretti tra il Milan e Darwin Nuñez. Il club rossonero sarebbe pronto a porre il calciatore al centro del progetto, regalandogli un ruolo di assoluto rilievo: le parti continueranno a dialogare, alla ricerca della soluzione migliore per tutti.