Infortunio Leao, il portoghese esce allo scoperto sul rientro: l’aggiornamento sui tempi di recupero in diretta

Infortunio Leao: l’attaccante svela le sue condizioni, ecco come sta

Nonostante diverse assenze, il Milan ha reagito all’incredibile sconfitta di sabato scorso contro la Cremonese, battendo ieri sera al Via Del Mare il Lecce allenato da Eusebio Di Francesco.

A far sorridere i tifosi ci hanno pensato Ruben Loftus-Cheek su assist di Luka Modric e Cristian Pulisic per il 2-0 finale. Lo statunitense era stato tenuto inizialmente escluso dai titolari in via precauzionale.

Adesso però la Serie A va in archivio, in modo da lasciare spazio alle Nazionali: a proposito, nessun rossonero convocato dal C.T. Gennaro Gattuso che ha lasciato a casa Gabbia e Ricci.

La sosta dovrebbe permettere a diversi giocatori di recuperare dai guai fisici e per quanto riguarda il Milan, occhi puntati su Rafael Leao.

Leao: “Sto bene”

Mentre ieri sera gli uomini di Allegri erano impegnati nella trasferta a Lecce, Leao invece non convocato per infortunio ha tenuto una live su Twitch.

Diversi spunti interessanti, soprattutto quando il portoghese ha immaginato una finta intervista, in cui ha rassicurato i supporters del Diavolo: “Sto bene. Sono dietro la squadra. Sto cercando di lavorare per tornare il prima possibile ad allenarmi in gruppo e tornare ad aiutare i miei compagni con gol e assist”.

Il problema al polpaccio rimediato il 17 agosto nel trentaduesimi di Coppa Italia con il Bari aveva fatto preoccupare il club meneghino, ma la situazione sarebbe in netto miglioramento.

L’ex Lille si è anche soffermato sul successo rossonero contro i salentini di ieri: “Sono molto contento per la vittoria, la squadra ha giocato bene e Lecce è un campo difficilissimo. Sapevamo che era una partita difficile, però la squadra ha giocato bene. 2 a 0, abbiamo meritato di vincere e dobbiamo continuare su questa strada per arrivare primi, là sopra”.

Leao, obiettivo riscatto

La scorsa stagione è stata un flop per la formazione lombarda, tanto da non essersi qualificata a nessuna competizione Europea: unica gioia la Supercoppa Italiana vinta in rimonta con l’Inter, in cui Leao ha fornito l’assist ad Abraham per il gol decisivo nel finale.

Il 2024/2025 del classe ‘99 si è chiuso con 50 presenze e 12 gol, numeri sicuramente importanti, ma da un calciatore talentuoso e con la 10 sulle spalle ci si aspetta molto di più.

Gli screzi con Fonseca e un rapporto d’amore mai sbocciato sotto la guida di Conceição, hanno spinto l’attaccante originario di Almada a finire come tutto il resto del gruppo sotto accusa.

La musica adesso è cambiata e con Allegri in panchina, Leao vorrebbe riscattarsi. Nel mirino del 26enne, recuperare la condizione per la sfida al Bologna del 14 settembre: ai felsinei ha segnato 3 gol in carriera.