Lecce Milan, primi tre punti per i rossoneri: decidono Loftus Cheek e Pulisic

Prima vittoria in campionato per il Milan di Massimiliano Allegri e tre punti fondamentali per il campionato del club rossonero.

Buona e importante vittoria del Milan che espugna il Via del Mare di Lecce ed offre una prestazione molto interessante in questo avvio di stagione. Una rete dell’inglese Loftus Cheek è decisiva per la prima vittoria stagionale, una buona gara dal punto di vista difensivo ed un risultato che poteva finire anche con un risultato più ampio.

Nel primo tempo subito un gol annullato al Var per Gabbia, causa una leggera spinta. Il ritmo è molto blando e senza particolari emozioni, la gara va avanti con qualche lampata qua e la ma senza particolari affondi. Nella ripresa cambiano subito le cose con Stulic che sostituisce uno spento Camarda, autore di una prova abbastanza opaca. Da segnalare anche una grande occasione sprecata per Gimenez.

Lecce Milan, nel secondo tempo succede di tutto

Nel secondo tempo il Milan parte più aggressivo e prova a farsi vedere subito, e per pochi centimetri viene annullato un gol a Santiago Gimenez. La terza volta è quella buona e Loftus Cheek va a segno su un assist di un ottimo Modric, magico come sempre su punizione. Il Lecce prova a reagire con Stulic ed avrebbe anche l’occasione per pareggiare ma il nuovo attaccante pugliese spreca.

Il Milan chiude i giochi con Pulisic che entra e firma in contropiede la rete del raddoppio che chiude praticamente i giochi. Primi tre punti del Milan e i rossoneri arrivano cosi piuttosto bene alla sosta.