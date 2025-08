Inzaghi condanna il Milan: nuovo obiettivo in attacco

Il Milan va ancora alla ricerca di una prima punta centrale per chiudere il calciomercato: intreccio con Simone Inzaghi e nuovo obiettivo

Il tecnico di Piacenza è stato un grande rivale del Milan negli ultimi anni, quando sulla panchina dell’Inter gli è capitato molto più spesso di vincere i derby in Italia e in campo internazionale. Oggi, però, la musica è cambiata, dato che la storia d’amore con i nerazzurri si è conclusa e l’ex attaccante ha deciso di ripartire da molto lontano, dai soldi dell’Arabia Saudita e dell’Al Hilal.

Simone Inzaghi, però, sta entrando ancora una volta in rotta di collisione con i rossoneri, stavolta per una storia di calciomercato. Infatti, l’ex Lazio ha puntato uno degli obiettivi per l’attacco del Milan ed è molto vicino alla conclusione della trattativa. Ma Igli Tare non ha affatto intenzione di farsi trovare impreparato.

Inzaghi brucia il Milan: Darwin Nunez ora è a un passo

Negli scorsi giorni, si è parlato a più riprese di Darwin Nunez come un obiettivo sensibile per i grandi club italiani, in particolare per Napoli e Milan. I partenopei poi si sono tirati fuori, preferendo puntare su Lorenzo Lucca e investendo una cifra importante per il bomber italiano.

Anche per il Milan, però, rischia di essere un’idea che non si concretizzerà mai. Infatti, l’ex Benfica ora è un passo dall’Al Hilal di Inzaghi, che lo insegue fin dal mese di giugno. Inizialmente Nunez non sembrava così entusiasta di raggiungere l’Arabia Saudita così presto nella sua carriera, nonostante qualche stagione davvero deludente in quel di Liverpool.

Ora, però, la musica sembra essere cambiata, soprattutto per la presenza di Inzaghi in panchina che sembra aver convinto in maniera definitivamente l’attaccante con un’offerta tecnica ed economica davvero importante.

Nuovo obiettivo in attacco: idea Gift Orban

Oltre a Dusan Vlahovic, che probabilmente resta in pole per l’attacco del Milan, attenzione anche al nome di Gift Orban. Il giovane attaccante dell’Hoffenheim ha deluso negli ultimi mesi – soprattutto al Lione – dopo aver mostrato tutte le sue qualità con il Gent.

Il Milan, però, lo segue da tempo e potrebbe puntarci forte, anche a un prezzo non esagerato, visto che il costo si aggira sui 10 milioni di euro. Certo, il blasone di calciatori come Vlahovic e Nunez è diverso, per cui Allegri e Tare cercheranno in ogni modo di spuntarla per il serbo.