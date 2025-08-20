Kean-Milan, tutta la verità: scambio con il pupillo di Allegri

Moise Kean è stato accostato in più occasioni al Milan nelle ultime settimane: attenzione al possibile scambio con il pupillo di Allegri

Il Milan ha già fatto tanto sul calciomercato sia in entrata, sia in uscita, ma restano ancora alcune operazioni da concludere per mettere a disposizione di Massimiliano Allegri la miglior rosa possibile e rendere competitivi praticamente tutti i reparti. Il capitolo attacco resta ancora aperto, almeno con uno o due affari di livello che potrebbero alzare il livello.

Nelle scorse settimane si è parlato tanto e a più riprese di Moise Kean, che ormai sembra indirizzato a restare alla Fiorentina. Ecco come stanno davvero le cose per un eventuale arrivo della punta della Nazionale italiana a Milano e, in particolare, a uno scambio.

Interesse della Fiorentina per il pupillo di Allegri

Allegri si è insediato da circa tre mesi sulla panchina del Milan, ma queste settimane sono servite parecchio per conoscere la squadra, instaurare il suo stile di gioco e anche per valutare quali dei calciatori fanno più comodo al suo calcio e quali no. Tra questi c’è sicuramente Alex Jimenez, uno dei migliori anche nella scorsa stagione, nonostante tutte le difficoltà avute dal club.

L’esterno ex Real Madrid ha fatto benissimo finora a Milano e durante le ultime settimane tanti club (italiani e non) hanno mostrato il loro interesse per il laterale. Matteo Moretto ha riportato come il ragazzo sia entrato nel mirino del Napoli e sia perfetto per lo stile di gioco di Antonio Conte, ma il Milan finora ha sempre detto di no a qualsiasi tipo di approccio per il ragazzo.

Ma i campioni d’Italia non sono i soli ad aver messo gli occhi su Jimenez: occhio anche a Fiorentina, Lione, Roma e Siviglia, ma convincere Tare e Allegri a cedere il ragazzo è davvero difficile.

Kean al Milan: il matrimonio resta molto difficile

La clausola rescissoria nel contratto di Kean è scaduta e ammontava a 52 milioni di euro. Ora è molto difficile strappare il calciatore alla Fiorentina, a meno di offerte fuori mercato.

L’inserimento di Jimenez nella trattativa, visto il forte interesse della Fiorentina e la duttilità dell’ex Real, potrebbe essere una delle poche chiavi per lanciare uno scambio. Certo, l’arrivo sempre più vicino di Boniface in prestito con diritto di riscatto fa intendere come qualsiasi interesse per Kean sia oggi molto lontano dal concretizzarsi.