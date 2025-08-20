Svolta Milan in attacco, colpo di scena: chiusura ad un passo, arriva in prestito

Pronta la svolta in attacco per il Milan, la chiusura per il centravanti è ad un passo e risolve un problema importante: tutti i dettagli

Il Milan sa bene che Massimiliano Allegri ha bisogno di un centravanti. Un profilo in grado di alzare il livello, più di Santi Gimenez per cui è stato fatto un investimento importante lo scorso gennaio. Si è parlato a lungo di Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic, ma ci sono delle grosse difficoltà. Ecco che quindi il club rossonero ha virato con decisione su un altro centravanti.

Boniface sempre più favorito per l’attacco del Milan

Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, Victor Boniface è vicino a diventare l’attaccante del Milan. Il club rossonero ha inviato un’offerta ufficiale al Bayer Leverkusen, che sta per prendere una decisione. Filtra ottimismo per un affare che si concluderebbe in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore ha già aperto alla destinazione.

Insomma, Boniface non è l’unico nome della lista del Milan, ma è senza dubbio quello più fattibile. Soprattutto a queste condizioni. Nelle prossime ore potrebbero esserci delle novità importanti.