“L’apice della mia carriera”: Terracciano emozionato in conferenza, poi la replica sul presunto “assist” a Leao nel 2022

Terracciano si è presentato alla stampa assieme a Estupinan. Il portiere si è detto emozionato , oltre ad un commento sull’episodio discusso su uno dei gol scudetto nel 2022.

Appena terminata la stagione 2024/2025, sembrava che il reparto portieri del Milan dovesse essere ridimensionato al 100%. L’interesse del Chelsea per Mike Maignan apriva le porte ad un nuovo corso tra i pali, ma alla fine la distanza tra domanda e offerta ha fatto naufragare la trattativa. Ciononostante, il francese ha salutato il suo vice, Marco Sportiello, per accoglierne uno nuovo, Pietro Terracciano. Ironia della sorte, l’estremo difensore si è “dato il cambio” con il suo omonimo Filippo, trasferitosi alla Cremonese.

Terracciano si presenta: “Il Milan è l’apice della mia carriera”

Il 35enne nato nel casertano si è presentato così alla stampa assieme a Pervis Estupinan:

“Dobbiamo fare squadra. Mi hanno accolto benissimo. Il preparatore ha grande esperienza, sapevo che avrebbe avuto un approccio importante. Ero curioso di conoscere Maignan, da capitano mi ha accolto benissimo anche lui. Non ci ho mai pensato fino a quando non c’è stata una possibilità concreta. Tutti vogliono arrivare in una grande squadra. E’ un motivo di orgoglio essere qui, è l’apice di un percorso iniziato tanto anni fa”.

Queste le ambizioni di Terracciano:

“Ho sempre voglia di migliorare anche alla mia età. C’è da ripartire dopo una stagione non all’altezza, tutti vogliamo riportare il Milan dove merita. So bene qual è il mio ruolo in campo e nello spogliatoio. Mi farò trovare pronto quando verrò impiegato. Allegri sta creando un gruppo importante e anche una squadra importante in campo”.

Terracciano manda un messaggio ad Allegri: “Mi farò trovare pronto”, poi l’elogio a Maignan

In molti ricordano come “un assist” il passaggio sbagliato dal portiere, allora alla Fiorentina, che spalancò le porte ad uno dei gol scudetto siglato da Leao nel maggio 2022. L’ex viola ha replicato così:

“Non ho mai pensato più tanto a quel giorno. Gli errori capitano, se lo fa un portiere fanno ancora più rumore. Se ne ho parlato con Leao? No no, non so nemmeno se se lo ricorda (sorride, ndr)”.

Terracciano ha speso parole al miele per i suoi nuovi colleghi:

“Torriani lo conosco da poche settimane, ma posso confermare che ha tanto talento. Poi non si accontenta mai, ha la testa sulla spalle, quindi ha la mentalità giusta per fare bene. Lavorare con bravi portieri qui al Milan può essere utile per lui. L’atteggiamento che ha è importante.Ho sempre avuto curiosità di conoscere Maignan. Mi ha sempre dato l’idea di essere un giocatore di grande personalità ed è proprio così. Tutte le cose positive che pensavo su di lui le ho ritrovate. Lo ringrazio per come mi ha accolto. Posso solo avere cose positive da dire su di lui”.

Il portiere ha concluso esprimendo un proprio parere su un estremo difensore, passato anche al Milan, messo clamorosamente alla porta d’uscita dalla sua squadra:

“Non conosco la situazione. Posso solo dire che è uno dei più forti al mondo, non avrà problemi a trovare un club che punti su di lui. Sulle vicende personali però preferisco non entrare”.

Termina così la conferenza di Pietro Terracciano.