Lecce Milan, ecco le formazioni ufficiali: emergenza totale, svelata la decisione su Pulisic

In casa Milan tra circa un’ora ci sarà un’insidiosa trasferta al Via del Mare contro il Lecce. La gara è ormai alle porte.

Dopo un debutto non all’altezza il Milan di Massimiliano Allegri deve assolutamente riscattarsi per non perdere già terreno importante in classifica e per farlo deve affrontare una trasferta non semplice come quella di Lecce, in uno stadio ed un ambiente caldo come il Via del Mare. Allegri ed i tifosi attendono i rinforzi ma intanto sarà emergenza totale per la sfida odierna.

In primo luogo non ci sarà l’infortunato Rafa Leao, uscito dopo mezzora nel primo turno di campionato, e che purtroppo tornerà direttamente dopo la sosta. Ovviamente non ci sarà il neo acquisto Nkunku che ancora deve essere ufficializzato (oggi ha fatto visite mediche) e solo panchina per Christian Pulisic, cosi che il Milan si trova in emergenza assoluta.

Lecce Milan, le formazioni ufficiali spiazzano tutti

Nel Lecce occhio al grande ex Camarda che ricordiamo è in prestito ma è di proprietà rossonera, assente anche Jashari out per almeno un paio di mesi dopo l’infortunio in settimana e Allegri si affida al suo consueto 3-5-2 con alcuni giocatori in ruoli piuttosto inediti, basti pensare Musah e Saelemaekers. Ecco le formazioni ufficiali di Lecce-Milan:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus Cheek, Modric, Fofana, Estupinan; Saelemaekers, Gimenez, All. Allegri.

Ovviamente quindi cambio tattico sia per Musah nel ruolo di esterno destro e in campo dopo i rumors di mercato e per Saelemaekers, addirittura nell’inedita veste di seconda punta accanto al bomber Santiago Gimenez, a caccia del primo gol stagionale.