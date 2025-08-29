Mercato Milan, allarme Premier League: un club inglese vuole l’obiettivo rossonero

Pericolo concreto per il Milan, che rischia di essere beffato da un club di Premier League. Gli inglesi vogliono scippare l’obiettivo di mercato rossonero.

Giorni intensi, come del resto dall’inizio del calciomercato, per il Milan. Sarà un finale di mercato bollente per il Diavolo, che dopo aver accolto Christopher Nkunku, si prepara a concludere gli ultimi acquisti per completare l’organico. Le priorità riguardano l’attacco e la difesa, con Allegri che chiede un bomber di razza e un difensore esperto.

Per la retroguardia il profilo giusto sembrava essere stato trovato, ma in queste ultime ore l’affare rischia di complicarsi notevolmente. Un club di Premier League è pronto ad attuare il sorpasso sul Milan per rubare l’obiettivo rossonero. Il rischio beffa è davvero molto concreto.

Milan, il Tottenham si inserisce per Akanji: l’ingaggio frena i rossoneri

Il preferito di Max Allegri per la difesa è Manuel Akanji del Manchester City. Il centrale svizzero è considerato perfetto per aggiungere la giusta dose d’esperienza ad un reparto che ne ha estremamente bisogno. L’intesa con il City può essere trovata attorno ai 15 milioni di euro, ma a frenare i rossoneri c’è l’elevato ingaggio del giocatore.

Intanto, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, recentemente anche il Tottenham avrebbe tentato un approccio con il Manchester City per capire la fattibilità dell’affare.

Chiaramente l’inserimento degli Spurs rappresenta una grana non da poco per il Milan. Il club inglese ha una disponibilità economica molto più elevata del Diavolo e potrebbe, perciò, accontentare Akanji. La partita è appena iniziata, ma le tempistiche decisamente brevi non lasciano spazio a molte riflessioni.

Nel frattempo è definitivamente saltata l’ipotesi Jakub Kiwior. Il difensore polacco era visto come la prima alternativa del Milan ad Akanji, ma proprio in questi minuti è arrivata la fumata bianca per il suo trasferimento al Porto.