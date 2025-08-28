L’infortunio di Jashari cambia il mercato: scambio con l’Atalanta

La tegola di Jashari spinge il Milan ad altre valutazioni: chi prenderà numericamente il suo posto? L’ipotesi arriva da Bergamo per i rossoneri.

Perché è chiaro ed evidente che le volontà di Musah restano invariate a prescindere da Jashari e sono quelle di giocare per i nerazzurri, trasferendosi da Bergamo a Milano per risultare protagonista in Champions League e salutando i rossoneri.

Lo statunitense infatti, dovesse finire all’Atalanta, si ritroverebbe a giocare titolare nel centrocampo di Ivan Juric o comunque come co-protagonista di un’annata che sarà diversa da quella recente e ai margini del club rossonero. La frattura del perone con due mesi di stop per Jashari blocca un po’ di cose però in tal senso. Il Milan, se non dovesse prendere un sostituto diretto di Musah, rischierebbe di dover far saltare tutto. E non volendo arrivare a questo, Igli Tare potrebbe scegliere di provarci per uno dei centrocampisti in uscita dalla Dea.

Musah all’Atalanta a prescindere da Jashari: scambio con l’Atalanta

Potrebbe consumarsi lo stesso l’addio di Musah con destinazione all’Atalanta, ma molto o forse tutto dipenderà poi da chi arriverà in rossonero.

La possibilità è quella di approfittare di una situazione che già alla Dea risultava in uscita quando gli orobici sembravano aver praticamente già chiuso per Musah. Entrando lo statunitense numericamente in rosa, gli liberava il posto un ex Milan. Stesso ex rossonero che potrebbe entrare tra le idee di questo Milan, come calciatore da riprendersi in questa situazione di emergenza dopo l’infortunio di Jashari con lunghi tempi di recupero.

Si tratta di Marco Brescianini, centrocampista ex Milan che fino al 2023 era ancora di proprietà dei rossoneri. E che a distanza di due anni dall’estate in cui è stato venduto al Frosinone, potrebbe far rientro in rossonero come alternativa nell’organico a disposizione di Allegri.

Le cifre e i dettagli dell’operazione tra Milan e Atalanta

Musah all’Atalanta verrebbe ceduto per circa 25 milioni di euro, ma con Brescianini le cose cambiano in caso di ritorno in rossonero.

Calando un po’ quelle che sono le cifre, per 15 milioni più il cartellino di Brescianini, l’Atalanta potrebbe ritrovarsi con Musah in rosa. Anche se da Bergamo, a quel punto, concluderebbero l’operazione per un conguaglio economico 8-10 milioni di euro, in una discrepanza tra le valutazioni che fanno i due club sul valore dei due calciatori. La sensazione è che Musah andrà comunque all’Atalanta, a prescindere da Jashari. In attesa poi da parte del Milan di ritrovarsi con un nuovo innesto da prendere al suo posto.