Loftus Cheek e le parole d’affetto per Modric: l’annuncio a fine partita è da brividi

Prima vittoria stagionale del Milan e Massimiliano Allegri ha mille motivi per sorridere e portare a casa la vittoria.

Un 2 a 0 netto e piuttosto solido con il Milan di Massimiliano Allegri che non vince di ‘corto muso’ ma quasi e battono con le reti di Loftus Cheek e Pulisic un Lecce piuttosto in difficoltà. Una sfida strana con il Milan che si è visto annullare due gol al Var per dettagli minimi e poi ha vinto cosi ottenendo tre punti piuttosto importanti.

I rossoneri – come d’altronde ha parlato anche Tare nel pre gara – ora penseranno a chiudere al meglio il mercato e allo stesso tempo si preparano alla sosta dove potranno provare nuovi schemi, nazionali permettendo.

Lecce Milan, le parole di Loftus Cheek e Pulisic nel post gara

Loftus Cheek e Christian Pulisic sono stati decisivi e nel post partita hanno rilasciato interessanti dichiarazioni nel post partita. Ha iniziato a parlare cosi Loftus Cheek: “Sono felice del gol, ma era innanzitutto fondamentale la vittoria. Dovevamo vincere. Fofana è un giocatore di qualità. Sono felice per i tre punti. Modric? Ha tanta qualità, sono felice che lui sia venuto qui, ha molta esperienza. È un giocatore incredibile, ma anche una grande persona”.

Poi Pulisic ha concluso: “Sono tre punti importanti, abbiamo fatto bene. È stato fondamentale anche non prendere gol. Abbiamo meritato questa vittoria, sono felice per il gol di Loftus. Sappiamo quanta qualità ha questa squadra, dobbiamo essere uniti. Dobbiamo vivere più sere come queste”.