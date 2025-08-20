Mazzata Milan, per Origi salta tutto: cosa sta succedendo

Divock Origi è ancora un tesserato del Milan, si era parlato di una risoluzione contrattuale, ma le cose stanno diversamente: i dettagli

Il Milan deve risolvere la questione legata a Divock Origi. Le cose non sono messe bene per il club rossonero sotto questo punto di vista, il centravanti belga pesa sul monte ingaggio per 3,5 milioni di euro stagionali. Decisamente troppi per un giocatore che non s’è mai calato nella realtà rossonera e che è stato un acquisto sbagliato.

Origi e la risoluzione contrattuale: la situazione

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato nel corso dei suoi consueti video per il canale Youtube di Fabrizio Romano. Il giornalista si è affermato sull’eventuale cessione di Yunus Musah: “Vi confermo poi l’interesse dell’Atalanta per Yunus Musah, ma per ora non ci risultano offerte per l’americano da parte dei bergamaschi. E’ da capire se l’Atalanta è disposta a mettere sul piatto la cifra che chiede il Milan, senza dimenticare comunque che Musah è molto apprezzato da Allegri“.

Mentre su Origi ha detto: “Per quanto riguarda Divock Origi, si parla di una possibile risoluzione del suo contratto per il Milan, ma a me non risulta questa possibilità al momento. Vedremo se cambierà qualcosa nei prossimi giorni“. Nelle ultime s’era parlato dell’addio di Origi, ma a quanto pare la situazione starebbe diversamente. Si attendono aggiornamenti.