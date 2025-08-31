Mercato Milan, c’è l’offerta ufficiale: l’obiettivo rossonero ha aperto al trasferimento

Prima offerta ufficiale da parte del Milan, che tenta l’affondo per uno dei suoi obiettivi principali. Intanto il giocatore ha già aperto al trasferimento in rossonero.

Sarà una giornata molto lunga per il Milan e per tutto il popolo rossonero. La sessione estiva di calciomercato termina alle 20.00 di domani e i rossoneri hanno fretta di completare il loro mercato in entrata. Mentre la situazione in attacco è strettamente legata al futuro di Santiago Gimenez, restio a lasciare il Diavolo, attualmente l’attenzione della dirigenza è tutta sulla difesa e il centrocampo.

A metacampo sta andando avanti il pressing per Adrien Rabiot, in una trattativa non semplice ma comunque nemmeno impossibile. Per la difesa, dopo il “no” di Akanji, ci sono diversi profili presi in considerazione. Ora in cima alla lista di Igli Tare c’è un nome ben preciso: nella mattinata è arrivata anche la prima offerta ufficiale.

Milan, offerta al Liverpool per Joe Gomez: l’inglese apprezza la destinazione

Ore calde per il Milan, che in queste ore sta provando a risolvere la situazione in difesa. Come riportato da Fabrizio Romano, il Milan ha presentato al Liverpool la prima offerta ufficiale per Joe Gomez per il trasferimento a titolo definitivo. Il centrale inglese è il nome che più piace alla dirigenza ed anche il giocatore avrebbe aperto al passaggio in rossonero.

Al momento manca un accordo economico con Joe Gomez, ma i contatti tra le parti sono costanti. Nel frattempo il Milan attende ovviamente la risposta del Liverpool, con l’eventuale arrivo di Marc Guehi che sarà decisivo per la cessione di Gomez.

In queste ore, infatti, i Reds stanno provando a chiudere per il difensore del Crystal Palace. Se l’affare dovesse concretizzarsi, l’uscita di Joe Gomez sarebbe molto più semplice. I contatti tra Milan e Liverpool sono appena entrati nel vivo, ma è chiaro che i tempi stretti non lasciano spazio a molte trattative.

Tutti i nomi sulla lista del Milan per la difesa: da Fofana a Demiral

Attualmente il primo obiettivo del Milan è Joe Gomez, ma è ovvio che la dirigenza rossonera si guardi anche intorno. Oltre al britannico, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan segue anche Wesley Fofana del Chelsea, con Maresca che però non vorrebbe farlo partire dopo l’infortunio di Colwill. Un’altra soluzione, sempre del Chelsea, è poi Benoit Badiashile, più facile da prendere ma anche più rischioso visto il lungo stop della scorsa stagione.

Un’altra soluzione, che al momento però non convince molto, è Mehdi Demiral. L’ex Juve, attualmente in Arabia Saudita all’Al Ahli, è stato proposto dallo stesso entourage del giocatore. Un’ultima pista è poi quella che porta a Juan Foyth del Villarreal.