Mercato Milan, colpo a sorpresa per la difesa: arriva grazie alla cessione

Il mercato del Milan è tutt’altro che finito ed il club rossonero valuta alcuni nomi per rinforzare la rosa. Spunta un’intrigante idea.

Il mercato in casa Milan è in fermento ed il club rossonero lavora su più fronti. Le priorità in questo momento sono il terzino destro e l’attaccante, ma Tare deve lavorare anche e soprattutto alle uscite, bisogna prima cedere e poi acquistare e ci sono alcuni nomi nel mirino. D’altronde il Milan non disputerà coppe il prossimo anno e per questo si deve lavorare prima in uscita e mandare via gli esuberi.

Nelle ultime ore si è parlato molto dell’interesse del Newcastle per Thiaw e i Magpies avrebbero offerto 30 milioni al club per il difensore tedesco. No del Milan e veto di Allegri che ha apprezzato il giocatore durante questo ritiro. Ma occhio sia a Thiaw che alla difesa dove potrebbero esserci interessanti novità.

Sorpresa in difesa, Tare cerca una vecchia conoscenza

Come riporta la Gazzetta dello Sport il Milan pensa ad uno tra Comuzzo e Leoni per la difesa ma eventualmente stuzzica il nome di Mario Gila, profilo che Tare ha conosciuto ben ai tempi della Lazio e che ora potrebbe rappresentare un’interessante opzione per la difesa rossonera, un nome importante da 40-50 milioni di euro.

Ovviamente il club pensa di rinforzare la rosa con un centrale solo in caso di una cessione e di un addio da parte di uno tra Thiaw, Tomori ed eventualmente di Pavlovic e al momento non ci sono segnali in questa direzione.