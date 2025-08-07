Mercato Milan, colpo a sorpresa per la difesa: arriva grazie alla cessione

di
Lazio rosa

Il mercato del Milan è tutt’altro che finito ed il club rossonero valuta alcuni nomi per rinforzare la rosa. Spunta un’intrigante idea.

Il mercato in casa Milan è in fermento ed il club rossonero lavora su più fronti. Le priorità in questo momento sono il terzino destro e l’attaccante, ma Tare deve lavorare anche e soprattutto alle uscite, bisogna prima cedere e poi acquistare e ci sono alcuni nomi nel mirino. D’altronde il Milan non disputerà coppe il prossimo anno e per questo si deve lavorare prima in uscita e mandare via gli esuberi.

Nelle ultime ore si è parlato molto dell’interesse del Newcastle per Thiaw e i Magpies avrebbero offerto 30 milioni al club per il difensore tedesco. No del Milan e veto di Allegri che ha apprezzato il giocatore durante questo ritiro. Ma occhio sia a Thiaw che alla difesa dove potrebbero esserci interessanti novità.

Sorpresa in difesa, Tare cerca una vecchia conoscenza

Come riporta la Gazzetta dello Sport il Milan pensa ad uno tra Comuzzo e Leoni per la difesa ma eventualmente stuzzica il nome di Mario Gila, profilo che Tare ha conosciuto ben ai tempi della Lazio e che ora potrebbe rappresentare un’interessante opzione per la difesa rossonera, un nome importante da 40-50 milioni di euro.

Gila Lazio
Sorpresa in difesa, Tare cerca una vecchia conoscenza (Lapresse) SpazioMilan

Ovviamente il club pensa di rinforzare la rosa con un centrale solo in caso di una cessione e di un addio da parte di uno tra Thiaw, Tomori ed eventualmente di Pavlovic e al momento non ci sono segnali in questa direzione.

Mario Tramo

Mi chiamo Mario Tramo e sono da diverso tempo un giornalista sportivo. Grande appassionato di calcio, ma non solo. Seguo con grande attenzione anche tennis, basket e Formula 1. Coltivo questa passione da tempo e il mio obiettivo è provare a crescere sempre di più in questo mondo. Giornalista iscritto all'Ordine della Campania con tessera n.170424
Gestione cookie