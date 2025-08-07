Addio Gimenez, colpo di scena Milan: l’annuncio lascia sbalorditi

In casa Milan il mercato in entrata è legato a quello in uscita e nelle ultime ore è nata una nuova e intrigante opportunità: le ultime.

Dopo aver piazzato il colpo Jashari e in attesa di definire l’affare Athekame con lo Young Boys il Milan valuta anche altre opportunità per il mercato e si valutano vari nomi. La priorità del club rossonero è in questo momento la prima punta e si valutano varie opportunità di mercato; se fino a qualche giorno fa il club voleva puntare su Dusan Vlahovic ora le cose sembrano cambiare e il Milan starebbe valutando altri nomi per il suo attacco.

Boom Milan, l’attaccante è più vicino

Il Milan lavora per l’attacco ed ora il nome caldo è quello di Rasmus Hojlund specialmente visto che il Manchester United avrebbe aperto alla cessione con prestito e diritto di riscatto e ora il danese sarebbe una possibilità concreta. Hojlund o Vlahovic? E’ questo il dilemma ma nelle ultime ore sarebbe nata un clamoroso rumors di mercato.

Il messicano Santiago Gimenez è arrivato a gennaio come investimento più oneroso in casa Milan ma ora non ci sono quelle certezze nel club rossonero. Per molti l’ex attaccante del Feyenoord non sembra essere il profilo ideale per Allegri che vorrebbe giocatori con tutt’altre caratteristiche nel ruolo di prima punta e quindi spuntano alcune possibilità a sorpresa per il reparto.

Svolta Milan, è una sorpresa assoluta per l’attacco

Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato delle possibilità in casa Milan riguardo all’attacco ed ha rilasciato un’autentica bomba per quel che riguarda il mercato rossonero. L’esperto tifoso oltre che media ha parlato in questo modo: “Fra le tante cose che m’hanno detto (non il Milan ma amici ed agenti…) stai attento che vengono Gimenez e prendono sia Vlahovic che Hojlund”.

Un rumors clamoroso ma che potrebbe davvero concretizzarsi visto il pensiero che sembra avere Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese vorrebbe Vlahovic come prima punta di ruolo e gli ultimi rumors su Hojlund aprono anche ad alternative. Gimenez intanto è appena tornato ad allenarsi e starà a lui convincere il club e specialmente il nuovo tecnico a puntare su di lui come attaccante principale.

Insomma una vera e propria rivoluzione per quel che riguarda il reparto offensivo ed occhio quindi ai colpi di scena. Il Milan potrebbe decidere di cambiare attaccanti e ora il futuro di Santiago Gimenez è in bilico.