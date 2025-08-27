Mercato Milan, clamoroso colpo di scena: salta tutto!

Sembrava tutto pronto per il nuovo acquisto, ma il Milan rischia la beffa a sorpresa: il punto sulla situazione di calciomercato

Ultimi giorni di calciomercato, ultime mosse per il club di Serie A che cercano rinforzi per affrontare al meglio la stagione 2025/26. Il Milan intende puntellare la rosa a disposizione di mister Massimiliano Allegri per poter puntare con decisione al quarto posto, obiettivo dichiarato del club rossonero.

Oltre alle possibili cessioni, con gli ultimi esuberi che lasceranno Milano nei prossimi giorni, il Diavolo è al lavoro per mettere a segno gli acquisti necessari a completare la squadra. Dal fronte mercato arrivano però notizie spiacevoli per i rossoneri: una trattativa è fortemente a rischio e potrebbe saltare tutto nelle prossime ore.

Milan, acquisto in bilico: la notizia a sorpresa sul calciomercato rossonero

Come riportato in esclusiva da Michele Criscitiello per SportItalia, l’affare tra Milan e Sporting Lisbona per Conrad Harder si complica.

Il classe 2005 era l’obiettivo numero uno del Diavolo dopo la fumata bianca per l’arrivo di Victor Boniface. Sembrava tutto pronto per lo sbarco del danese in rossonero, con lo Sporting che avrebbe incassato complessivamente circa 27 milioni di euro, ma nelle ultime ore sarebbero emerse delle complicazioni che rischiano di far naufragare definitivamente l’affare. Nel corso della giornata ci saranno nuovi contatti tra le parti, ma ciò che trapela è un forte pessimismo: in caso di stop alle trattative per Harder, Igli Tare sarà costretto a cercare in fretta la miglior soluzione possibile per rinforzare l’attacco del Milan.