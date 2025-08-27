Mercato Milan, rivelazione in diretta su Allegri: l’annuncio lascia di sasso

Il giornalista Claudio Brachino senza mezzi termini a Sportitalia : “Allegri voleva degli acquisti diversi… “

La stagione rossonera è ufficialmente iniziata da una settimana e mezza. Dopo il positivo test contro il Bari in Coppa Italia, è arrivata l’inaspettata sconfitta casalinga contro la Cremonese. Proprio questo ultimo deludente risultato ha fatto suonare diversi campanelli di allarme in casa Milan, dando inoltre il via libera ai commenti negativi dei più scettici riguardo a quella che sarà la stagione rossonera. Ad incendiare la situazione ci ha pensato Branchino con rivelazioni forti riguardanti la dirigenza rossonera.

Milan, Branchino non ha dubbi: “Allegri non voleva Estupinian o De Winter”

Durante l’appuntamento serale andato in onda ieri su Sportitalia, è intervenuto il noto giornalista Claudio Branchino, che ha sfruttato l’occasione per fare il suo punto sul Milan, lasciandosi andare anche con dichiarazioni che stanno creando discussione. Riguardo alcuni nuovi acquisti, il giornalista non ha dubbi: ” A me risulta che Allegri volesse Kim in difesa, non Estupinian o De Winter…”, sottolineando come, il tecnico livornese, non sia stato accontentato su diverse richieste fatte alla società.

“Allegri voleva gente già pronta, dei giocatori fatti e finiti” ha poi continuato Branchino. Legato a questo, ha anche fatto il suo nome per l’attacco, dichiarando come il neo allenatore rossonero voglia puntare forte su Dusan Vlahovic, profilo che di fatto conosce molto bene. In attacco per il Milan è in arrivo Conrad Harder, ma chissà se sarà proprio Vlahovic a completare il reparto.

Branchino sul Milan: ” C’è troppa confusione! Chi prende le decisioni?”

Sempre durante l’ospitata a Sportitalia il giornalista ha anche discusso della sfera decisionale rossonera, sollevando , anche qui, dubbi riguardo all’ampia confusione che aleggia sul mondo Milan: ” Il Milan non ha risolto i suoi problemi di governance. L’ultima parola è di Furlani? Le operazioni sul mercato vengono scelte dall’algoritmo americano? Sono domande la cui risposta non mi è chiara …”.

Branchino si è però lasciato andare ad apprezzamenti per quella che è stata la scelta di puntare su Igli Tare e Massimiliano Allegri, mettendo in evidenza come siano due profili esperti ed affidabili: “Allegri può piacere o meno, ma sicuramente è un profilo esperto oltre che bravo”.

Inevitabilmente, l’inizio di stagione zoppicante della squadra meneghina ha dato il via a diverse valutazioni, commenti e dubbi che sollevano problematiche non chiare già emerse nelle passate stagioni. Ora è compito di tutto l’ambiente è di dare chiarezza e trovare risultati per riportare la giusta serenità in un contesto ambizioso come quello rossonero.