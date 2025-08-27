Scambio Dovbyk Gimenez, è tutto vero: l’annuncio spiazza, occhio alla sorpresa

Ha dell’incredibile l’indiscrezione lanciata nelle ultime ore. L’asse Milano – Roma si scalda con l’ipotesi di uno scambio tra bomber.

Mancano sempre meno giorni al triplice fischio del calciomercato. Il tempo stringe, e sono diverse le operazioni che il Milan vuole finalizzare per dare ad Allegri una rosa completa e competitiva. Non è certamente un segreto che da mesi, i rossoneri, siano alla ricerca di un bomber con la B maiuscola, con il solo acquisto di Harder che potrebbe non bastare. Tare si sta muovendo sul mercato valutando tutte le opzioni che gli ultimi frenetici giorni mettono in piazza, e da Roma sta nascendo una pazza idea.

Milan – Roma: valutazioni in corso per uno scambio clamoroso

Ha del clamoroso la notizia che sta circolando nelle ultime ore tra Roma e Milano. Secondo il giornalista Matteo Moretto, non sarebbe da escludere l’ipotesi di uno scambio di bomber tra Milan e Roma. I rossoneri da tempo hanno mostrato apprezzamenti per Artem Dovbyk, pista mai intrapresa realmente anche a causa delle alte richieste della Roma. Ma ora sta nascendo questa particolare possibilità, con i giallorossi che valutano il profilo di Santiago Gimenez come eventuale pedina di scambio.

La trattativa è piuttosto complessa, ma questa opportunità sta venendo sondata da ambedue le parti, con la possibilità che nelle ultime ore di mercato possa diventare una reale occasione per tutti. Ad onor del vero, la trattativa è resa complessa anche dalla volontà del messicano di continuare a vestire la maglia rossonera. Infatti, Gimenez sembra non aver alcuna intenzione di lasciare Milano dopo solo 6 mesi.

Roma e Milan godono però di ottimi rapporti sul mercato, avendo di fatto già “collaborando” in diverse operazioni. Lo scambio avvenuta nelle ultime ore del mercato estive della scorsa stagione , che ha visto coinvolti Saelemaekers ed Abraham, ne è un lampante esempio. Proprio questo feeling tra i potrebbe rendere questa trattativa meno complessa del previsto.

Dovbyk e Gimenez: due bomber con un’identità da ritrovare

Rischiano dunque di intrecciarsi le strade dei due bomber con storie simili. Entrambi sono sbarcati in Serie A nella scorsa stagione, venendo pagati a peso d’oro, con addosso l’etichetta di grandi goleador in grado di far sognare i rispettivi tifosi. La realtà però , per entrambi, è stata un pò diversa, con la loro prima stagione italiana non vissuta in maniera super esaltante.

L’ucraino Dovbyk, arrivato l’estate scorsa dal Girona per 30 milioni, nella passata stagione ha trovato la via del goal in 12 situazioni, non riuscendo però mai a convincere a pieno il proprio allenatore ed i tifosi. Gimenez, invece, è stato acquistato dal Milan durante la sessione di mercato invernale, con i rossoneri che hanno dovuto sborsare ben 32 milioni per strappare il messicano al Feyenoord. In 14 presenze Gimenez ha trovato la via del goal 5 volte.

Non resta che aspettare qualche giorno per vedere se questa pazza idea di mercato prenderà piede, potendo di fatto cambiare le sorti dell’intera Serie A.