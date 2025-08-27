Mercato Milan, la cessione è ad un passo: via libera di Allegri

In casa Milan si lavora sia alle entrate che alle uscite ed il club rossonero sta lavorando senza freni su tutti i piani.

Tante trattative insieme in questi ultimi giorni di mercato e il Milan è piuttosto attivo. La sconfitta contro la Cremonese ha acceso i riflettori sulle lacune del club e la società vuole assolutamente chiudere questo discorso il prima possibile e accontentare le richieste di Allegri e dei tifosi, portare avanti almeno un rinforzo per reparto.

Allo stesso tempo ricordiamo che il club rossonero lavora anche in uscita, il Milan non disputerà le coppe e per questo la rosa deve liberarsi dei giocatori non fondamentali. Per un Rabiot che potrebbe arrivare (e sicuramente Allegri spera questo) occhio alle uscite e nelle ultime ore arrivano importanti novità su Musah.

Addio Musah Milan, spunta l’annuncio di Matteo Moretto

Nelle ultime ore il giornalista Matteo Moretto ha fatto il punto della situazione ed ha svelato che Yunus Musah è sempre più vicino all’Atalanta, una trattativa che dovrebbe concretizzarsi per circa 25 milioni di euro con un incastro che porterebbe Rabiot al Milan e Brescianini eventualmente al Napoli.

Occhio quindi a queste ultime ore di mercato ma c’è da registrare che la cessione del centrocampista americano alla Dea sembra essere quasi questione di ore, il mercato rossonero potrebbe avere un’altra illustra cessione.