Mercato Milan, il colpo può sfumare: la big di serie A tenta l’anticipo

Rinforzi in più reparti e il Milan vuole a tutti i costi un attaccante. Gli obiettivi sono chiari ma ora l’affare può davvero saltare.

Dopo il colpo Jashari il Milan ha deciso di voler puntare sull’attaccante e il club ha le idee chiare su quali sono gli obiettivi da seguire. Affari low cost, profili interessanti ma ad un prezzo conveniente e dopo un’attenta e lunga analisi sono due i giocatori che il club rossonero ha messo nel mirino. Per entrambi però la situazione è tutt’altro che facile.

Stiamo parlando di Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic, due attaccanti che conoscono bene la serie A e che sono in uscita dai loro rispettivi club. L’affare però non è semplice, al momento la trattativa per Vlahovic vede grosse difficoltà con i bianconeri che vorrebbero recuperare parte dall’investimento fatto. Hojlund stava recuperando terreno ma ora arrivano due nuove tegole per il Milan.

Addio Milan, l’affare Hojlund ad un bivio

Come riporta il giornalista di Sportmediaset Orazio Accomando la trattativa per Hojlund è più complicata del previsto in quanto lo United vuole monetizzare da questa cessione mentre il Milan vorrebbe solo un prestito con diritto di riscatto. Situazione in bilico e trattativa tutta da valutare ma sicuramente tutt’altro che facile.

Oltre a questo c’è da segnalare il forte interesse della Roma per Hojlund e – in caso di addio di Dovbyk, ormai in uscita dal club giallorosso – Gasperini riabbraccerebbe volentieri il giocatore.