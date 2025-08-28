Non solo Trevor Chalobah: il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, sta seguendo altri due nomi per rinforzare la difesa.

L’innesto di Koni De Winter non basta, mister Massimiliano Allegri avrebbe sollecitato il ds Igli Tare per l’acquisto di un nuovo difensore centrale. Una richiesta che l’ex direttore sportivo della Lazio sembra aver accolto, consapevole della necessità di rinforzare ulteriormente il reparto arretrato.

Uno dei nomi che Tare starebbe valutando attentamente è quello di Trevor Chalobah, ma non è l’unico profilo cerchiato di rosso. Il ds del Diavolo avrebbe messo nel mirino anche un difensore della Serie A e un ex Juventus.

Non solo Chalobah: Tare valuta altri due nomi per la difesa

Rendere più solida la difesa è una delle massime priorità di Igli Tare in questa finestra di calciomercato. Prima della chiusura di questa sessione estiva, il ds del Milan ha tutte le intenzioni di consegnare nelle mani di Max Allegri un nuovo difensore centrale. Oltre a Trevor Chalobah, le valutazioni dell’ex Lazio sarebbero ricadute anche su altri due profili.

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, in casa Milan sarebbe tornato a farsi largo il nome del giovane Pietro Comuzzo. Il difensore della Fiorentina è valutato intorno ai 30 milioni di euro e di recente ha detto di no ad una super offerta dell’Al-Hilal di Inzaghi.

Al momento, Comuzzo ha ambizioni ben più gradi di un ingaggio faraonico e il Milan potrebbe diventare la sua rampa di lancio. Per la Viola non sarebbe incedibile e quindi, con la giusta offerta, il difensore classe 2005 potrebbe partire. Qualora dovesse arrivare un’offerta dai rossoneri, Comuzzo non ci penserebbe su due volte.

L’idea del Milan sarebbe quella di fare un altro investimento importante in difesa, evitando di prendere un giocatore in prestito solo per fare numero. Nella lista di Tare ci sarebbe anche un ex calciatore di Juventus e Atalanta: Merih Demiral, tuttora in forza all’Al-Ahli. Il profilo del centrale turco, il cui cartellino si aggira intorno ai 13 milioni, starebbe intrigando molto la società rossonera.

Altro fattore che potrebbe incidere è legato al fatto che il calciatore classe 1998 ha già lavorato con Allegri alla Juventus. Il tecnico di Livorno avrebbe chiesto a Tare un difensore abile in marcatura per blindare la difesa e sia Comuzzo che Demiral corrispondono all’identikit.