In casa Milan torna di moda un vecchio pallino del direttore sportivo Igli Tare: il ds torna a guardare in Bundesliga?

Prosegue a tutta forza la ricerca del nuovo centravanti in casa Milan. La società rossonera ha tutte le intenzioni di metterete nelle mani di Max Allegri un bomber di livello, pronto a contendersi il posto da titolare con Santiago Gimenez. Il club lombardo sta lavorando su due nomi principali: Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic.

Si tratta di due operazioni complesse per motivi differenti: il centravanti danese non è ancora convinto di lasciare il Manchester United e preferirebbe un trasferimento a titolo definitivo, mentre l’ostacolo per l’attaccante serbo riguarda l’elevato ingaggio del giocatore della Juventus (12 milioni a stagione). Data la situazione, Tare starebbe tenendo aperte altre opzioni e sarebbe tornato anche su un suo vecchio pallino di mercato.

Tare torna a guarda in Bundesliga: il Milan tenta il colpaccio

Non solo Hojlund e Vlahovic, il Milan avrebbe ripreso in considerazione un’altra possibilità. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, la società rossonera sarebbe tornata a valutare il nome di Victor Boniface. La possente punta nigeriana del Bayer Leverkusen sarebbe uno dei pallini di Igli Tare.

Il club tedesco sarebbe aperto al dialogo, ma solo a determinate cifre. Per aprire le porte della cessione al centravanti classe 2000, il Bayer Leverkusen pretende circa 40 milioni di euro. Victor Boniface è un attaccante di prima fascia in Bundesliga, seguito da diversi club del panorama europeo. Nella precedente stagione, la punta alta 1.90 m ha realizzato 11 gol e fornito 2 assist in 27 presenze. Il Milan starebbe valutando la possibilità di andare all’assalto del goleador nigeriano.

In attesa di risolvere la questione attaccante, il Milan in queste ore sarebbe in procinto di ufficializzare la cessione di Noah Okafor al Leeds United. Nonostante l’infortunio al polpaccio di Leao, la società rossonera ha deciso comunque di dire addio al giocatore svizzero, grazie al quale incasserà 20 milioni di euro. Stamani, l’ex Napoli effettuerà le visite mediche di rito per poi firmare un contratto fino al 2030 da 2,4 milioni a stagione.