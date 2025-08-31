Mercato Milan, non solo Rabiot: in rossonero anche un altro ex Serie A

Ultime ore di mercato ed il Milan è ancora a caccia degli ultimi tasselli per completare la rosa: si scalda intanto la trattativa per un difensore

Quarantotto ore al gong finale, quarantotto ore per ultimare il lavoro di un’estate. Il calciomercato è al fotofinish, ma per tanti club c’è ancora tanto lavoro da fare. Tra questi il Milan che ha salutato Alex Jimenez e sta per salutare anche Yunus Musah. L’americano andrà infatti ad infoltire la schiera di mister Ivan Juric a Bergamo.

Lo slot liberato dal classe 2002 porta il Milan di nuovo sul mercato alla ricerca di un nuovo innesto sulla mediana. Sul taccuino di Igli Tare c’è il nome di Giovanni Fabbian, indietro nelle gerarchie di Vincenzo Italiano a Bologna, ma soprattutto c’è quello di Adrien Rabiot ormai in rotta con il Marsiglia dopo i recenti avvenimenti. Oltre al centrocampo però, il Milan ha bisogno di un nuovo innesto in difesa.



Assodato che, a meno di stravolgimenti di organico, Max Allegri vorrà proseguire con la difesa a tre, occorrerà un nuovo profilo per dare al tecnico livornese più alternative. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i nomi sul tavolo al momento sono due.

Milan, idea Demiral: è stato proposto ai rossoneri

C’è anche Merhi Demiral sull’agenda di Igli Tare. Il centrale turco era già stato accostato al club di Via Aldo Rossi, che ha scelto però di virare la ricerca verso altri profili. A due giorni dalla fine del mercato però, il Milan potrebbe tornare sui propri passi. Il classe ‘98 ha un contratto molto oneroso fino al 2026 con l’ Al-Ahli , ma lui stesso potrebbe spingere per un ritorno in Italia.

In passato ha vestito i colori di Sassuolo, Atalanta e Juventus realizzando 5 reti in 91 presenze in serie A. Due stagioni per lui in Saudi Pro League con la maglia dell’ Al-Ahli con cui ha vinto una Supercoppa Saudita e una Champions League Elite.

Difesa Milan, ora il primo nome è Joe Gomez

Il no di Akanji , non convinto della destinazione, porta il Milan a riflettere su nuovi (e vecchi) profili. In cima alla lista c’è Joe Gomez del Liverpool. Il classe ‘97 potrebbe salutare i reds, specialmente dopo l’arrivo di Giovanni Leoni dal Parma e con una trattativa in fase avanzata per Guehi del Crystal Palace.

Il centrale inglese andrebbe ad aggiungere leadership ed esperienza europea alla rosa di mister Allegri. La dirigenza ragiona però ragione anche su un altro profilo, uno che gradirebbe non poco un ritorno in serie A dopo le cinque stagioni giocate in Italia.