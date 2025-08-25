Mercato Milan, nuova cessione in vista: arriva un’offerta dalla Premier League

L’ultima finestra di mercato potrebbe riservare delle soprese in casa rossonera: cessione in vista per un calciatore.

Falsa partenza per il Milan di Allegri che al debutto in Serie A cade in casa contro la Cremonese per 0-2. Un test che non mette in allarme il tecnico, fiducioso dei suoi uomini e del progetto. Ma il mercato è ancora aperto e c’è tempo per intervenire.

Il summit post gara con la dirigenza non ha solo deliberato l’acquisto di nuovi rinforzi, ma anche uno sfoltimento della rosa per liberare slot e spazi. Tra questi c’è anche un calciatore rossonero che potrebbe volare in Inghilterra e giocare in Premier League.

Chukwueze in partenza: il Milan valuta la formula

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, Samuel Chukwueze potrebbe lasciare il Milan nell’ultimo slittamento di mercato. La dirigenza milanese starebbe lavorando alla sua cessione. Tra le piste più forti il Fulham che sarebbe in pressing per un prestito con diritto — e potenziale obbligo — di riscatto, un’offerta che la societò continua a valutare

Arrivato due anni fa dal Villarreal per una cifra complessiva di circa 21 milioni di euro, Chukwueze finora non è riuscito a imporsi nel Milan: 51 presenze e solo 4 gol segnati. Non indispensabile nel progetto tecnico di Allegri, il nigeriano pesa in bilancio oltre 12,5 milioni, una cifra che il club rossonero potrebbe alleggerire con una vendita, liberando risorse per altri rinforzi.