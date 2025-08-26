Mercato Milan, nuova cessione in vista: il rossonero va in Serie B

Igli Tare è pronto a mandare in porto una nuova cessione: il giocatore rossonero viaggia a passo spedito verso il trasferimento in Serie B.

Continua il lavoro sul mercato di Igli Tare, sopratutto dopo il brutto ko del Milan alla prima giornata di campionato contro la neopromossa Cremonese. Oltre alle operazioni in entrata, il direttore sportivo dei rossoneri punta a definire quanto prima anche le diverse questioni legate al mercato in uscita. Nella lista di sbarco, c’è anche un giovane rossonero, sempre più vicino al trasferimento nel campionato di Serie B.

Nuova cessione in vista: il giovane rossonero va in Serie B

Tra le altre cose di mercato, il Milan sta lavorando anche per definire il prossimo futuro di Andrei Coubis. La società rossonera, di fatto, sarebbe disposta a lasciar partire il giovane difensore per permettergli confrontarsi ancor più con il calcio dei ‘grandi’. Dopo tutta la trafila nel settore giovanile rossonero e l’esperienza al Milan Futuro, il club lo ha messo sul mercato con la speranza di individuare un club che possa alimentare la crescita del centrale classe 2003.

Una società disposta a puntare sulle qualità di Andrei Coubis è la Sampdoria. Secondo quanto affermato da ‘Calciomercato.com’, il promettente difensore rossonero sarebbe uno degli obiettivi dei blucerchiati per la difesa. Il giocatore romeno è nei radar della Samp da diversi mesi. In questi giorni, potrebbe arrivare l’affondo, con il Milan più che aperto a lasciarlo andare.

Nella passata stagione, Andrei Coubis ha avuto modo di farsi le ossa in un campionato ostico come quello della Serie C, facendo il suo debutto nel mondo dei professionisti con il Milan Futuro. Il promettente difensore ha collezionato 37 presenze, un gol e 2 assist. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi club, non solo della Sampdoria. Sul calciatore, infatti, ci sarebbe anche il Cesena.

Anche Musah verso l’addio: l’Atalanta smuove la trattativa

Anche Yunus Musah sarebbe al passo d’addio. Dopo Thiaw e Okafor, Tare starebbe preparando un’altra cessione di livello. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’Atalanta avrebbe mosso dei passi concreti per il duttile centrocampista, mettendo sul tavolo un’offerta da 25 milioni di euro più bonus. Il Milan, però, starebbe continuando a chiuderne 30 per la cessione.

La distanza è sottile e presto potrebbe arrivare la fumata bianca, anche se Max Allegri non sembra così convinto di cedere Yunus Musah. Il tecnico ex Juventus apprezza la duttilità tattica dell’americano e non vorrebbe privarsene. Tare, però, sembra più che intenzionato a fare cassa. Qualora prendesse piede la trattativa con l’Atalanta, il Milan si fionderebbe su Giovanni Fabbian del Bologna per sostituire Musah.