Riparte la giostra dei nomi per l’attacco: Hojlund, Vlahovic ma non solo, il Milan guarda in Liga per alla ricerca di un nuovo nove.

È la settimana di Hojlund. Da domani si intensificheranno i colloqui tra le parti, il danese ha aperto alla possibilità di un ritorno in serie A, resta però da trovare un accordo sulle cifre con il Manchester United che valuta il classe 2003 non meno di 45 mln, cifra che vorrebbe raggiungere in questa operazione tra prestito oneroso e riscatto. Intanto si valuta un eventuale piano B. Se la pista Vlahovic sembra essersi ormai raffreddata, nelle ultime ore si sta facendo largo il nome di un nuovo centravanti.

Occhi in Liga: il Milan ripensa a Sorloth

L’arrivo di Raspadori all’Atletico potrebbe presto liberare il nuovo attaccante per i rossoneri. Secondo il quotidiano, il Milan starebbe valutando nuovamente l’ingaggio di Alexander Sorloth, norvegese classe ‘95, profilo in uscita dall’Atletico, a cui di certo non dispiacerebbe un’avventura in Italia.

Arrivato soltanto una stagione fa, in 35 gettoni complessivi nell’ultima Liga il norvegese ha messo a referto ben 20 reti e fornito 2 assist. L’arrivo di Sorloth potrebbe liberare uno slot davanti, con Chukwueze e Noah Okafor, che rimangono in uscita. Nonostante l’ottima pre-season di quest’ultimo, ampiamente apprezzata da Allegri. Per lo svizzero il Milan continuerà ad ascoltare offerte, ma partirà soltanto per una cifra superiore ai 20 milioni.