Mercato Milan, sfuma la pista per l’attacco: ne restano tre

I rossoneri sono sempre alla ricerca di un attaccante. Ecco le ultimissime.

Il Milan continua a lavorare sul mercato per costruire una rosa all’altezza della prossima stagione. Una stagione che dovrà essere quella del rilancio, dopo le enormi delusioni per cui si è contraddistinta quella appena terminata. Una delle priorità di Tare è quella di portare a Milanello un altro attaccante.

Gimenez è forte, giovane e su di lui si punterà, ma è inevitabile che come unica punta in rosa non possa bastare, nonostante il Milan non abbia le coppe. Ecco perché continua la ricerca di un’alternativa in quel ruolo e, perché no, magari anche qualcuno che possa anche affiancarlo.

Milan, Hojlund sfuma: gli altri nomi in corsa

Rasmus Hojlund è uno di quei nomi che abbiamo sentito girare per settimane. Accostato a diversi club, l’ex Atalanta poteva essere davvero un crack per il nuovo Milan di Allegri. Tare però non ha affondato il colpo, così come nessun’altra società e, al momento, il danese ha chiarito la sua posizione.

Dopo la doppietta segnata infatti in amichevole contro il Bournemouth, il giocatore ha dichiarato di voler restare al Manchester United e di giocarsela fino in fondo per un posto da titolare lì. Ora quindi tocca a Tare trovare un altro attaccante che possa far sorridere Massimiliano Allegri e tutto l’ambiente Milan.

Una delle strade è sempre quella che porta a Dusan Vlahovic, per cui però va prima chiarita la situazione con la Juventus e quella relativa al suo ingaggio. Poi ce ne sono altre due ancor più difficili e onerose, specie per un discorso di cartellino. Stiamo parlando di Darwin Nunez del Liverpool e di Goncalo Ramos del Paris Saint Germain.