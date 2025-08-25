Mercato Milan, si complica la cessione: Allegri lo ha messo in standby

Mentre si aspetta il colpo in attacco, la società rossonera valuta anche l’uscita di uoini meno decisivi nella nuova configurazione tattica.

Il Milan di Allegri ha fatto il suo debutto in campionato a San Siro lo scorso sabato. Non il migliore degli inizi vista la sconfitta contro la neopromossa Cremonese, ma nessun timore in casa dei diavoli. A tutto c’è rimedio.

Sono proprio queste ultimi giorni di mercato a rassicurare gli animi di dirigenza e tifosi: importanti colpi in entranta e in uscita potrebbero essere chiusi proprio in questa ultima finestra aperta. Il mister è già a lavoro con la dirigenza per definire i possibili acquisti e le probabili cessioni. Proprio in ambito di mercato in uscita Max vuole avere l’ultima parola.

Allegri è cauto: la permanenza resta una possibilità

Le voci della sessione hanno raggiunto anche Yunus Musah. Su di lui ci sarebbe l’Atalanta, ma secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto, la trattativa sarebbe in standby. Non ci sono ancora gli estremi per un accordo sulla cifra e il tecnico rossonero vorrebbe trattenerlo in rosa.

Musah è arrivato al Milan nell’agosto 2023 con grandi aspettative, viste le sue doti atletiche e tecniche. Utilizzato prevalentemente nel ruolo di mezzala, ha mostrato spunti incoraggianti, ma una continuità di rendimento ancora da trovare. Il club sta valutando se puntare su di lui come investimento futuro o monetizzare per rafforzare reparti prioritari. Dunque, tutto resta in sospensione: il mercato deciderà, ma a Milanello non mancano i dubbi.