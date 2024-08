Milan, il punto sul mercato in uscita: le ultime notizie da Milanello

Il Milan in queste ore cerca di piazzare gli ultimi affari della finestra di mercato estiva. Da Milanello giungono nuove notizie.

Questo pomeriggio ci sarà il sorteggio della nuova Champions League 2024/25 che vede il Milan in seconda fascia pronto a scoprire gli otto avversari da fronteggiare nella prima fase del torneo. Nel frattempo in campionato le cose non stanno andando nel modo sperato. Solo un punto raccolto fino ad ora nelle prime due gare con la speranza che il trend possa mutare in positivo per la rosa guidata da Fonseca. Inoltre questi saranno gli ultimi due giorni di calciomercato.

La finestra estiva sarà presto chiusa ma il Milan è ancora al lavoro per capire il futuro di alcuni propri giocatori e non solo. Su tutti, nelle ultime ore, si è parlato di Bennacer e Saelemaekers via dal Milan, ma anche di Jovic. In entrata invece si parla ancora di Abraham e Koné. Tuttavia da Milanello, con Giuseppe Di Stefano di Sky Sport, arrivano nuove notizie sulla posizione dei giocatori rossoneri.

Il punto su Bennacer e Saelemaekers: via dal Milan o permanenza in rossonero?

La dirigenza del Milan ha lavorato molto in questo mercato, anche se i risultati del loro lavoro non hanno fatto gioire totalmente i tifosi rossoneri nelle prime due gare di Serie A. Il Milan in questo momento vorrebbe mettere a segno un altro colpo, l’ultimo, in entrata. Si tratta di un rinforzo a centrocampo o di uno in attacco. Per fare ciò però c’è bisogno di sfoltire la rosa. Dunque diversi elementi di questo Milan sono ora alle strette. Nelle ultime ore si parla dello scambio Abraham-Saelemaekers tra Milan e Roma, che aprirebbe la pista d’addio anche a Jovic, ora già alla ricerca di un nuovo club.

Tra gli altri anche Bennacer, con l’arrivo di Fofana, potrebbe fare le valigie. Tuttavia come riporta Giuseppe Di Stefano da Milanello, per Sky Sport, la situazione potrebbe mutare. Difatti a quanto pare Bennacer ha ripreso normalmente parte agli allenamenti con il resto del gruppo dopo tre giorni di stop non per motivi di salute o fisici, e anche Saelemaekers ha svolto normalmente la seduta odierna. Storia diversa per Jovic che è ormai, a sorpresa, lontano dal club dato che sta già cercando una nuova sistemazione per fare spazio, forse, all’arrivo di Abraham.

Dunque potrebbe essere un indizio forte soprattutto per quanto riguarda Bennacer, che ora potrebbe concretamente rimanere al Milan con la Saudi League più lontana. Per Saelemaekers invece solo il tempo saprà dirci la verità dato che l’affare che lo vede coinvolto con Abraham sembra essere ormai alle battute finali.