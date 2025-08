Mercato Milan, Tare intransigente: parte solo per 20 milioni

In casa Milan il club lavora anche in uscita ma la società rossonera valuta tutto e ognuno partirà solo ed esclusivamente al giusto prezzo.

Il Milan è senza dubbio una delle società più attive sul mercato ma i rossoneri prima che acquistare devono pensare in primo luogo alle uscite e ci sono vari nomi sul piede di partenza. D’altronde il prossimo anno la squadra di Allegri non disputerà coppe e quindi accorciare il numero di titolari o quasi in rosa non è un’idea da gettare alle ortiche.

Almeno un rinforzo per ruolo in entrata ma allo stesso tempo la società lavora anche alle uscite e ci sono alcuni giocatori che, in caso di buone offerte, possono davvero partire. Tra questi l’attaccante nigeriano Samu Chukwueze, uno degli investimenti più importanti di RedBird ma che non ha mai davvero ripagato le attese del club. Ora il giocatore è in uscita.

Mercato Milan, l’addio di Chukwueze non è utopia

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il club rossonero ha rifiutato la prima offerta del Fulham per il giocatore, il nigeriano è in uscita ma solo al giusto prezzo e il neo Ds Tare non vuole fare sconti a nessuno. Come d’altronde vediamo nelle trattative in entrata e per questo il Milan ha dettato legge sulle condizioni di uscita di Samu.

Secondo la rosea Chukwueze verrà liberato solo per una cifra di circa 20 milioni di euro e cosi il Milan lascerebbe partire il giocatore che piace in Premier League e in Turchia, in particolare al Besiktas. E’ tutto da valutare ma il Milan prova a fare cassa.