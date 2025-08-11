Mercato Milan, vuole solo i rossoneri: Allegri può esultare, arriva in settimana

Il diavolo ad un passo dal calciatore. Finalmente Max avrà il rinforzo tanto atteso.

Il Milan continua a lavorare sul mercato per perfezionare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Diverse le trattative che Igli Tare sta portando avanti in questo momento, da quella per De Winter in dirittura d’arrivo, passando per le cessioni di Morata e Thiaw. Tra entrate e uscite, insomma, a Milanello non ci si annoia.

Inoltre, si continuano a cercare rinforzi e non parliamo solo della punta centrale. L’idea, infatti, è quella di acquistare anche un altro esterno, con la trattativa che prosegue a vele spiegate per uno degli obiettivi.

Milan-Athekame, chiusura vicina: arriva in settimana

Come riportato stamane da La Gazzetta dello Sport, il Milan sarebbe vicinissimo alla chiusura di un altro affare dopo quello per De Winter. Stiamo parlando di Zachary Athekame, esterno destro svizzero in forza allo Young Boys. Il giocatore dovrebbe arrivare a Milano in settimana per le consuete visite mediche e firmerà poi un contratto fino al 30 giugno 2029 con opzione per un’ulteriore stagione.

La cifra dell’operazione ammonta a 10,5 milioni di euro bonus compresi, con Allegri che finalmente potrà gioire per il rinforzo sulla fascia tanto atteso. Il calciatore inizia la propria carriera come ala, ma negli ultimi anni ha giocato spesso da terzino destro nella difesa a quattro. Potrà essere schierato quindi sia in questo ruolo sia come esterno a tutta fascia in un centrocampo a cinque.