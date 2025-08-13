Milan a caccia del colpaccio: contatti in corso con l’attaccante

Igli Tare è al lavoro per regalare un grande colpo a Massimiliano Allegri: gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato del Milan

L’estate di calciomercato del Milan continua a regalare sorprese e spunti da sviluppare, al netto delle numerose operazioni in entrata e in uscita per le quali rimangono vigili Igli Tare e i suoi collaboratori.

La cessione di Malick Thiaw consente al Diavolo di disporre di un tesoretto ulteriormente grande, già arricchito dagli addii di Theo Hernandez e soprattutto Tijjani Reijnders. Gli arrivi di De Winter e Athekame vanno ad allungare ulteriormente una rosa che ha già visto l’inserimento di volti nuovi come Ricci, Estupiñan, Modric e Jashari, ma adesso si punterà dritti sul grande colpo finale.

Confermati i contatti per il big: il Diavolo tenta il colpo grosso

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan ha avviato i contatti con gli agenti di Rasmus Hojlund. Il danese rischia di finire ancor di più ai margini del progetto del Manchester United e l’addio adesso sembra un’opzione sempre più realistica.

Il classe 2003 si troverà infatti in fondo nelle gerarchie per l’attacco dei Red Devils, che nel corso dell’estate hanno rivoluzionato il proprio reparto offensivo acquistando Mbeumo, Cunha e Sesko. Per tale motivo, Hojlund potrà presto trovarsi costretto a guardarsi intorno, a caccia di una nuova avventura. Al contempo il Milan cerca un altro attaccante da affiancare a Santiago Gimenez e l’interesse per l’ex centravanti dell’Atalanta non è una novità. Non c’è ancora l’accordo con il Manchester United, ma sembrano esserci spiragli per un’operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 35-40 milioni di euro.