Milan, acquisto ormai sfumato: l’obiettivo di mercato snobba i rossoneri

Trattativa destinata a saltare quella che vedeva il Milan come grande protagonista. Il giocatore ha preferito le avances di un altro club: rossoneri snobbati.

Poco più di 24 ore al debutto in Serie A del Milan 2.0 di Max Allegri, con la neopromossa Cremonese che sarà la prima avversaria in campionato dei rossoneri. La testa della squadra è, dunque, rivolta al campo, mentre quella della dirigenza continua ad essere sul mercato. In questi ultimi giorni di agosto, il Diavolo vuole completare l’organico con gli ultimi colpi.

In giornata Victor Boniface è atteso a Milano per svolgere le visite mediche. Il centravanti nigeriano è stato scelto come l’attaccante da affiancare a Santi Gimenez. Al tempo stesso, però, nelle ultime ore si è fatta spazio l’idea di un terzo attaccante, vista la volontà di Allegri di puntare seriamente sul 3-5-2. Un possibile identikit sembrava essere stato trovato, ma il giocatore ha preferito un’altra destinazione.

Milan, dal Portogallo non hanno dubbi: Harder ha scelto il Rennes

Un candidato che nelle scorse ore aveva scalato le gerarchie è Conrad Harder dello Sporting Lisbona. L’attaccante danese classe 2005 era finito nel mirino del Milan, ma dal Portogallo non arrivano notizie positive. Secondo il quotidiano lusitano A Bola, Harder preferirebbe il Rennes al Milan, visto il maggior minutaggio che il club francese potrebbe garantirgli.

Anche la trattativa fra i club è a buon punto, con il Rennes che pagherà allo Sporting Lisbona oltre 20 milioni di euro. Fuori dalla corsa il Milan, che ora dovrà decidere se optare per un altro profilo o se cambiare totalmente strategia.

I tifosi rossoneri, nonostante l’arrivo di Boniface, sognano il grande doppio colpo con Vlahovic o Hojlund assieme al nigeriano. Difficile che ciò possa realizzarsi, ma è anche vero che la formula dell’affare Boniface farà spendere al Milan solo 5 milioni di euro in questa sessione di mercato. I soldi per un altro colpo, dunque, ci sono e chissà che quell’altro colpo non possa essere proprio uno tra Vlahovic e Hojlund.