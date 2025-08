Milan, affare a sorpresa: il terzino arriva da Barcellona

Sono ore frenetiche per il calciomercato del Milan che potrebbe piazzare un altro colpo a sorpresa dalla Spagna

Non solo Ardon Jashari e Zachary Athekame, il Milan potrebbe piazzare un altro colpo di mercato nelle prossime ore. Si attende l’annuncio da Barcellona.

Quello di Zachary Athekame non sarà l’unico innesto del Milan sulla corsia di destra. L’intenzione del direttore sportivo Igli Tare infatti sembra essere quella di consegnare a Massimiliano Allegri anche un altro terzino, chiaramente un profilo che sposi le esigenze del club rossonero sia sotto il profilo tecnico che economico. In tal senso, nel corso delle passate settimane, il Diavolo ha messo nel mirino diversi giocatori.

Il profilo più importante resta quello di Guéla Doué dello Strasburgo, ma la valutazione da venti milioni di euro fatta dal club francese resta un ostacolo non di poco conto. Ecco perché il direttore sportivo Igli Tare ha adocchiato anche altri nomi, da Jackson Tchatchoua dell’Hellas Verona a Jon Aramburu della Real Sociedad, passando per Zakaria El Ouahdi del Genk. Nei giorni scorsi si è registrata una accelerata decisiva per lo svizzero Zachary Athekame, laterale classe 2004 che nelle prossime ore potrebbe lasciare lo Young Boys per accasarsi alla truppa di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Milan, altro terzino in arrivo dalla Spagna

Nelle prossime ore, infatti, il Milan potrebbe tentare l’assalto a un altro giocatore per tentare di completare la batteria di esterni di fascia destra, considerando che in rosa ci sono ancora Alex Jimenez e Alexis Saelemaekers, giocatori preziosi anche se dalle caratteristiche tattiche differenti.

Stando a quanto filtra dalla Spagna, il Milan sarebbe sulle tracce di Hector Fort, terzino destro classe 2006 spagnolo di proprietà del Barcellona. Giocatore che piace anche ad altri club europei tra cui Borussia Dortmund, Paris Fc, Mallorca e Ajax. Il laterale catalano vorrebbe affermarsi con la maglia blaugrana, ma la situazione potrebbe cambiare al termine delle tournée asiatica della compagine di Hans Flick. Si tratterebbe di un’operazione importante per il presente, ma anche e soprattutto per il futuro visto il potenziale del giocatore cresciuto nel settore giovanile blaugrana.