Milan: affare alla Modric, c’è il sì di Allegri

I rossoneri, in caso di uscita di Musah, potrebbero andare a prendere un nuovo centrocampista. E il tecnico toscano ‘punta’ un suo pupillo

Il Milan prepara l’esordio ufficiale in stagione. Domenica contro il Bari il primo test ‘italiano’ per capire la condizione. I favori del pronostico sono tutti per i rossoneri, ma c’è la necessità di capire anche le pedine che mancano. Nonostante gli arrivi di de Winter e Jashari, il club di via Aldo Rossi potrebbe ragionare anche sulla possibilità di andare a definire una ulteriore operazione in entrata in difesa e a centrocampo per rendere quei reparti ancora più completi.

E attenzione alla possibilità di andare a prendere un vecchio obiettivo di Allegri. Il tecnico toscano lo ha già cercato ai tempi della Juventus ed ora è una occasione di calciomercato da tenere in considerazione. Al momento il Milan ha altre priorità, ma presto potrebbe ritornare a ragionare sul centrocampista.

Calciomercato Milan: Allegri vuole il suo pupillo, arriva a zero?

L’idea del Milan potrebbe essere quella di non spendere molto per completare i reparti. I soldi saranno spesi specialmente per i ruoli dove mancano le pedine fondamentali. Per il sesto centrocampista si potrebbe ragionare su una possibilità di fine sessione o magari su un calciatore non proprio giovanissimo, ma ancora voglioso di fare bene. Insomma, una operazione simile a quella che ha portato Modric a vestire la maglia rossonera.

E il nome di Matic è da tenere in considerazione per il Milan. Il serbo è in rotta con il Lione e il club francese, viste le condizioni economiche non ottimali, potrebbe pensare anche ad una rescissione per liberarsi di un ingaggio pesante. E i rossoneri sono pronti a valutare questa opportunità di calciomercato visto che Allegri lo voleva tanto tempo fa alla Juventus e poi non se ne fece nulla. Resta quindi una pista da seguire nel corso delle prossime settimane.

Per il momento Matic non è sicuramente una priorità di calciomercato. Il Milan sta pensando a Hojlund e a completare i reparti dove sono scoperte. Poi si penserà a puntellare la rosa anche grazie alle uscite e il serbo potrebbe rappresentare una soluzione low cost per rinforzare la linea mediana.

Mercato Milan: Allegri chiede Matic?

Matic viene da una stagione importante anche se il rapporto con Fonseca non è idilliaco. E quindi dal Lione aprono ad una sua partenza in questo calciomercato visto anche il contratto in scadenza nel 2026. E si potrebbe ragionare sulla possibilità di una rescissione per risparmiare un ingaggio da 400mila euro.

E il Milan è pronto a sondare il terreno per Matic. Allegri lo aveva chiesto ai tempi della Juventus senza fortuna. Ora parliamo di un centrocampista non più giovanissimo (classe 1988), ma può dare una mano importante anche come sesto giocatore in quel ruolo. E vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.