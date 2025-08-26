Milan, affare con l’Arsenal: c’è l’offerta ufficiale

Un affare con l’Arsenal può cambiare gli ultimi giorni sul calciomercato: c’è l’offerta ufficiale per concretizzare la trattativa

Il Milan potrebbe essere la big italiana più attiva negli ultimi giorni di mercato. La sconfitta contro la Cremonese ha portato i rossoneri a riunirsi e Massimiliano Allegri ha avanzato le sue richieste per rinforzare la squadra ed essere competitivo fin da subito. Gli identikit sono quelli di una punta, un centrocampista e un difensore centrale, ma non sarà facile chiudere questi colpi.

In mezzo al campo, il primo profilo in lizza è quello di Adrien Rabiot, per cui ci sono stati importanti contatti anche nelle ultime ore. In attacco è in dirittura d’arrivo Conrad Harder, anche se Allegri vorrebbe anche Dusan Vlahovic – affare ormai sempre più difficile. La situazione è sempre più complicata per quanto riguarda la difesa.

Il punto sulla difesa del Milan: il colpo dall’Arsenal si allontana

Nel corso dell’estate, sono stati fatti diversi nomi per la retroguardia rossonera, ma non è ancora arrivato un nome in grado di soddisfare le esigenze di Allegri nel reparto. I calciatori attualmente in rosa non hanno convinto nella prova contro la Cremonese, in cui hanno mostrato diverse mancanze individuali e di reparto.

Gabbia è un buon centrale, ma non può essere il riferimento nel cuore della difesa di cui il tecnico ex Juve ha bisogno. Pavlovic ha sbagliato tanto e non può essere un gol a rivalutare la sua prestazione. Eppure, un calciatore in uscita dall’Arsenal si è allontanato nelle ultime ore.

Negli ultimi mesi, si è parlato tanto di un possibile ritorno di Jakub Kiwior in Italia, dove ha già giocato con la maglia dello Spezia. Secondo Fabrizio Romano, il Porto ha presentato un’offerta ufficiale per strappare il mancino all’Arsenal. Oggi è in pole per assicurarsi le sue prestazioni.

Il Milan pensa a Demiral: le ultime

Se per quanto riguarda Kiwior, il ritorno in Serie A non sembra all’ordine del giorno, il discorso potrebbe cambiare per Merih Demiral. Dopo le esperienze con Atalanta e Juve, il centrale si è trasferito in Arabia Saudita, precisamente all’Al Ahli.

Può essere un’opportunità interessante per il Milan per rinforzare il reparto arretrato con un colpo last minute. Ci sono stati dei contatti, ma l’operazione non è ancora entrato nel vivo. Alla fine, la società potrebbe anche non accontentare Allegri in quella zona di campo.