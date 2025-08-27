Milan, affondo per Kim: si chiude a una condizione

Il Milan pensa a Kim per rinforzare la difesa: il centrale ex Napoli è in cima alla lista, ma si chiude solo a una condizione

Gli ultimi giorni di calciomercato in Italia sono ricordati come i giorni del Condor, una tradizione e un nome strettamente associati a Adriano Galliani, quindi al Milan. Quest’anno, però, le ultime trattative sono associate a una certa ansia, visto che l’esordio contro la Cremonese ha portato in dote zero punti e tante polemiche.

Nel vertice che si è tenuto il giorno dopo tra la dirigenza e Massimiliano Allegri, il tecnico ha avanzato tre richieste al club rossonero. La prima è sicuramente legata all’arrivo di un altro attaccante, ma in lizza ci sono anche un centrocampista e un difensore centrale. In attesa di novità sul fronte Vlahovic – in ballo ora c’è anche Nkunku -, occhio alle novità per la retroguardia.

Il Milan pensa a Kim in difesa: le ultime novità

Le incertezze di Pavlovic e la prestazione opaca di Gabbia hanno portato a valutazioni approfondite per quanto riguarda la difesa. Negli ultimi giorni, sono circolati tanti nomi per rinforzare il reparto, ma nessuno di questi ha ancora superato la concorrenza e soprattutto non c’è stata un’accelerazione in grado di identificare un obiettivo in pole position.

Kim Min-Jae è uno dei nomi sulla lista del Milan, ma c’è un’importante novità a riguardo. Secondo il giornalista Gianluigi Longari, infatti, i rossoneri hanno messo l’ex Napoli al primo posto nelle sue preferenze per la difesa. Piace per esperienza, fisicità e intelligenza tattica, caratteristiche che alzerebbero il livello della retroguardia.

L’affare non è comunque semplice da concretizzare. L’ostacolo principale è l’elevato ingaggio che percepisce il ragazzo e che potrebbe mettere in difficoltà il Milan dal punto di vista economico. L’unico modo per avanzare nella trattativa è un sacrificio sullo stipendio da parte del calciatore.

Le principali alternative per la difesa

De Winter è un nuovo acquisto che deve essere ancora integrato, ma che potrebbe fare bene a Milano. Per quanto riguarda i nuovi innesti, attenzione anche alla pista che porta a calciatori più giovani e in grado di aumentare parecchio il loro valore in prospettiva.

Se si considerano, invece, profili nel pieno della carriera, occhio anche a Adarabioyo e Djimsiti. Ricordiamo che con l’Atalanta c’è in ballo anche il trasferimento di Musah.