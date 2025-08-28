Milan: Akanji non convince, il sostituto con lo scambio

Il casting per il difensore continua. Lo svizzero del City è il primo obiettivo, ma ci sono alcune cose che non convincono. Possibile una alternativa

Il Milan nei prossimi giorni dovrà sciogliere le riserve sul difensore. Il nome di Akanji resta sicuramente quello in pole position. Il City è disposto a lasciar andare il centrale svizzero, ma, secondo le ultime indiscrezioni, il giocatore non sembra convincere in maniera definitiva i rossoneri. Per questo motivo Tare si starebbe muovendo anche su alcune alternative. Uno dei nomi che il club di via Aldo Rossi starebbe valutando è quello di Kiwior dell’Arsenal.

Naturalmente le occasioni di calciomercato possono esserci nel corso dei prossimi giorni e attenzione ad uno scambio in Premier League. A Lecce, visti i diversi infortuni, ci sarà Chukwueze, ma il nigeriano continua ad essere con la valigia pronta. E l’attaccante potrebbe portare il nuovo difensore. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà entro il 1° settembre.

Calciomercato Milan: non solo Akanji, gli altri nomi per la difesa

Akanji resta il profilo in pole position per la difesa del Milan. Il City è disposto a farlo partire, ma dal punto di vista tattico lo svizzero non sembra essere il giocatore perfetto dei rossoneri. Per questo motivo il club di via Aldo Rossi potrebbe ragionare magari su profili differenti e attenzione alla possibilità di uno scambio con Chukwueze.

Il Fulham, infatti, non ha assolutamente mollato la pista per il nigeriano. Per il momento il Milan ha frenato il trasferimento per una questione di numeri. Ma il trasferimento dovrebbe sbloccarsi nel corso dei prossimi giorni di calciomercato e attenzione alla possibilità di uno scambio con Bassey. Il classe 1999 del club inglese rappresenta sicuramente una possibilità molto importante per i rossoneri in caso di una mancata chiusura per Akanji.

Al momento non c’è una trattativa concreta fra il Milan e il Fulham per Bassey. Resta comunque una pista di calciomercato da tenere in considerazione per i rossoneri se non dovesse decollare la pista Akanji. Vedremo come si svilupperà meglio la situazione nel corso dei prossimi giorni.

Mercato Milan: Bassey il nome nuovo per la difesa?

Akanji, Kiwior o magari una sorpresa in difesa come Bassey? Il Milan dovrà decidere su chi puntare nel corso dei prossimi giorni di calciomercato. Il nome del nigerino è da tenere in considerazione visto che parliamo di un calciatore che potrebbe rientrare nella trattativa per Chukwueze.

Per adesso siamo comunque nel campo delle ipotesi. Vedremo cosa succederà magari da sabato e se il Milan deciderà di puntare su un profilo esperto come Akanji oppure su un nome come Bassey.