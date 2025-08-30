Milan: Allegri ha il centrale, lo porta Jashari

Prosegue la ricerca del difensore centrale in casa rossonera. Joe Gomez e Foyth sono gli altri due nomi sulla lista di Tare, ma attenzione alla sorpresa

Il Milan farà un difensore in queste ultime ore di calciomercato. L’unica certezza al momento è che un movimento per completare il pacchetto arretrato ci sarà. Poi sul nome ad oggi si hanno diversi dubbi e bisognerà attendere ancora un po’ di tempo per capire su chi realmente i rossoneri punteranno. L’idea è che molto probabilmente l’affare si concluderà nella giornata di lunedì anche perché non sarà affatto una operazione semplice.

Il nome di Akanji sembra essersi raffreddato per volontà dello stesso svizzero. Ora l’attenzione sembra rivolta su Joe Gomez e Foyth, ma attenzione ad una sorpresa. C’è un centrale, sicuramente giovane e con ampi margini di crescita, che da tempo ha rotto con il suo club e rappresenta una occasione di calciomercato visto che il trasferimento al Marsiglia è saltato.

Calciomercato Milan: nome nuovo per la difesa, i dettagli

Il cambio modulo deciso da Allegri ha creato non pochi problemi a Tare. Con la difesa a 3 si è reso necessario un intervento sul calciomercato per completare il pacchetto arretrato. I nomi sul taccuino del direttore sportivo sono sicuramente tanti e non semplici da raggiungere sia per motivi economici che per altro. Per questo motivo attenzione ad una sorpresa e ad un cambio di strategia rispetto al passato.

In un primo momento in via Aldo Rossi si era pensato ad un profilo di esperienza per la difesa. Ora, però, il Milan potrebbe virare magari su un giocatore giovane e di prospettiva come Ordonez. La presenza di Jashari, suo ex compagno di squadra fino alla scorsa stagione, rappresenta un motivo in più per il centrale classe 2004 ad accettare il trasferimento in rossonero proprio in queste ultime ore di calciomercato.

Bisogna dire che trattare con il Brugge non è affatto facile. Lo abbiamo visto nell’affare Jashari, ma Ordonez da tempo è in rotta con il club belga e il suo trasferimento al Marsiglia sembrava cosa fatta. Ora è tutto saltato e il giocatore ritorna ad essere una opportunità di calciomercato importante anche per il Milan.

Mercato Milan: Ordonez il nuovo centrale?

Per il momento in casa Milan le attenzione si stanno concentrando su altri nomi rispetto a quello di Ordonez. Ma viste le difficoltà non è da escludere che si possa magari virare sul centrale ecuadoregno. Il rapporto con il Brugge è ai minimi termini e vedremo se magari ci sarà una apertura anche in prestito.

Per adesso non c’è una trattativa fra le parti. Mancano comunque più di 48 ore alla chiusura del calciomercato e a questo punto vedremo se si deciderà davvero di puntare su un profilo di prospettiva come Ordonez.